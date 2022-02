Kosten von fast einer halbe Million Euro: Friedhofsmauer in Altdorf wird um fast 30 Prozent teurer

Höhere Baupreise führen bei der Friedhofsmauer Altdorf zu höheren Sanierungskosten. Von einer halben Million Euro ist die Rede. Wo kann noch eingespart werden?

28.02.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Dringend notwendig ist die Sanierung der Friedhofsmauer in Altdorf bei Biessenhofen im Süden, Westen und Norden in einer Gesamtlänge von circa 75 Metern. Nach Ausschreibung der verschiedenen Gewerke vergab nun der Gemeinderat Biessenhofen die Aufträge. Aufgrund der rasant steigenden Baupreise liegt die Kostensteigerung zur ursprünglichen Kostenberechnung bei etwa 29 Prozent. Es liegen aber Vorschläge zur Kosteneinsparung vor.

Friedhofsmauer Altdorf: Der Kostenvoranschlag steigt von 375.000 auf 482.500 Euro

Der Kostenvoranschlag vom Dezember 2020 lag bei 375.000 Euro. Die Baupreisentwicklung der vergangenen Monate erhöht die Kostenplanung inklusive Baunebenkosten jetzt auf 482.500 Euro. Um die Baukosten zu reduzieren, wurde vorgeschlagen, die Mauerabdeckung in Naturstein (Granit) und nicht mit Sandstein auszuführen. Beide Ausführungen entsprechen der Empfehlung des Denkmalschutzes. Granit ist langlebiger und rund 20.400 Euro günstiger als die Ausführung mit dem empfindlicheren Sandstein. (Lesen Sie auch: Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten: Pflege für Patienten in Biessenhofen gesichert.)

Vielleicht muss die Friedhofsmauer in Altdorf nicht überall neu verputzt werden?

Des Weiteren gäbe es Leistungen, die sich im Zuge des Bauablaufs reduzierend auswirken könnten. Dies sind beispielsweise die seitliche Mauerfußabdichtung mit Lehmschlag anstatt Sperrputz je nach Zustand der Natursteinfundamentierung (9300) oder das Verputzen der Wandaußenseite (32.800 Euro). Erst nach der Reinigung kann genau gesichtet werden, welche Bereiche verputzt werden müssen. Bürgermeister Wolfgang Eurisch gab aber zu bedenken, dass im Verlauf der Maßnahme auch Kostensteigerungen durch bislang nicht bekannte Umstände zutage treten können.

Die Sanierung der Friedhofsmauer im Biessenhofener Ortsteil Altdorf ist dringend notwendig, wie diese Aufnahmen zeigen. Allerdings verteuert sich die anstehende Baumaßnahme erheblich. Deshalb werden Einsparvorschläge geprüft. Bild: Irmgard Schnieringer

Welche Zuschüsse es für die Baumßnahme in Altdorf geben soll

Der genaue Baubeginn steht noch nicht fest, jedoch liegen alle Förderzusagen zum vorzeitigen Baubeginn vor, so dass die Vergabe der Arbeiten nicht förderschädlich ist. Förderzusagen liegen vor vom Bezirk Schwaben (5910 Euro), vom Landkreis Ostallgäu (5500 Euro) und vom Bistum Augsburg (10 Prozent der Kosten). Geprüft werden noch Fördermöglichkeiten durch die Bayerische Landesstiftung und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

