Kostenlos und frei zugänglich: Benefizkonzert der Marktoberdorfer Lions im Livestream

Seit 29 Jahren findet in Marktoberdorf das Benefizkonzert der Lions statt. Heuer hat die Veranstaltung ein neues Format. Sie kann online gestreamt werden.

18.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Das traditionelle Benefizkonzert der Marktoberdorfer Lions, welches sich seit 29 Jahren großer Beliebtheit erfreut, findet in diesem Jahr, pandemiebedingt, als Livestream Konzert statt. Organisator Jürgen Schwarz und Lions Präsidentin Vroni Diepolder sind sich einig: „Wir möchten heuer mit dem Eintritt-freien Konzert von Herzen „DANKE“ sagen, an alle großzügigen Spender und Freunde des Lions Club Marktoberdorf. Ohne die wichtige finanzielle Unterstützung wäre die Umsetzung vieler sozialer Projekte nicht möglich gewesen.“

Teilnehmer freuen sich auf Konzert in Marktoberdorf

Die Sängerinnen und Sänger des Carl-Orff-Chors Marktoberdorf unter Leitung von Stefan Wolitz, das Bläserensemble Marktoberdorf unter Leitung von Simon Behr, Organistin Birgit Brücklmayr sowie die Mitglieder des Lions Clubs freuen sich sehr darüber, dass das Konzert in diesem Jahr wieder – wenn auch in neuem Format – stattfinden kann.

Am 4. Adventssonntag zählt das Konzert in der St. Martins Kirche in Marktoberdorf seit fast drei Jahrzehnten zum festen Bestandteil der festlichen Vorweihnachtszeit.

Konzert findet als Livestream im Internet statt

Das Programm ist von professioneller und leidenschaftlicher Hand zusammengestellt und der Hausherr, Stadtpfarrer Rid, wird mit kurzen Texten einen Beitrag zum festlichen Konzert leisten.

Das Konzert ist zum Schutz von Besuchern und Mitwirkenden nicht öffentlich und wird als Livestream direkt aus der Stadtpfarrkirche St. Martin übertragen. Der Zugang erfolgt über die Homepage der Musikakademie Marktoberdorf: www.modakademie.de / „Zum Lions Weihnachtskonzert 2021“

