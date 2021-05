Kostenlos zu Schloss, Berg und See? - Warum die Stadt Marktoberdorf das möglich machen will

Urlaubsgäste in Marktoberdorf sollen mit Allgäumobil kostenfrei zur Alpspitze oder zu den Schlössern fahren können. Welches Ziel die Stadt damit verfolgt.

19.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Von Marktoberdorf aus zur Alpspitze nach Nesselwang, zu den Königsschlössern nach Schwangau oder einfach an den Forggensee zum Baden: Diese und noch mehr Ziele sollen Urlauber statt mit eigenem Auto mit Bus und Bahn ansteuern. Einfach im Verkehrsmittel ihrer Wahl Gästekarte, Ausweis und Meldeabschnitt des Vermieters vorzeigen. Fertig. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Stadt dem Verbund „Allgäumobil im Schlosspark“ anschließt. Der Stadtrat hat das befürwortet.

Allgäumobil im Schlosspark: Umstieg auf öffentlichen Nahverkehr schont die Umwelt

Mit Beginn des Jahres 2022 zahlen Urlaubsgäste in Marktoberdorf 1,20 Euro pro Übernachtung. Diese Einnahmen gelte es, so Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, sinnvoll zu investieren. Ein Punkt dabei ist die Beteiligung an Allgäumobil. Ihm gehören 13 Kommunen im Ostallgäu an. Sie gehören alle wie Marktoberdorf zur Tourismusregion „Schlosspark“. Ziel ist es, dass die Urlauber während ihres Aufenthalts auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und so die Umwelt schonen.

Philipp Heidrich, bei der Stadt Abteilungsleiter für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung, rechnete dem Stadtrat dafür die Kosten vor. Die Kostenbeteiligung liege im Cent-Bereich, sagte er. Bei etwa 40 000 Übernachtungsgästen, die jährlich die Kurabgabe bezahlen müssen, lägen die Ausgaben bei höchstens 15 400 Euro. Dem stünden 48 000 Euro Einnahmen gegenüber.

Ob auch Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren bei Allgäumobil zahlen müssen, wollte Dr. Anne-Dore Fritzsche (Grüne) wissen. Die seien in Begleitung von Erwachsenen frei, antwortete Heidrich. Der Beschluss zum Beitritt fiel dann auch einstimmig.

