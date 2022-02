Kostenlose Haarschnitte für Pflegekräfte in Marktoberdorf: "Ich war sofort bei der Aktion dabei"

Nicole Schicke vom Salon Schicke Friseure in Marktoberdorf schneidet Pflegekräften kostenlos die Haare. Dafür legt sie Sonderschichten ein.

08.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Kostenlose Haarschnitte für Pflegekräfte: Das hat sich auch der Friseursalon von Nicole Schicke auf die Fahne geschrieben. Der Marktoberdorfer Salon beteiligte sich am Montag an der Aktion der Friseurinnung Ostallgäu. „Als mich die Innung informiert hat, war ich sofort dabei“, sagt Nicole Schicke, Inhaberin von Schicke Friseure. Für die Aktion legte Schicke am Montagnachmittag eine Sonderschicht ein. Auch Sarina Mohr vom Klinikum Kaufbeuren nahm im Friseursessel Platz.

Marktoberdorfer Salon legt Sonderschichten ein

Insgesamt schneiden Schicke und ihr Team an zwei Terminen zehn bis 15 Pflegekräften die Haare. Die Aktion komme gut an, sagt Schicke. Es beteiligen sich auch noch weitere Salons an der Aktion: unter anderem Kali & Chris Friseure in Marktoberdorf, Friseur Haarlekin in Görisried, Manu’s Haarstudio in Lengenwang, Hair & Style in Obergünzburg, Friseur Hummel in Ronsberg, Salon Irmgard in Ruderatshofen sowie haar & spa in Unterthingau.

Lesen Sie auch: Welche Spenden dürfen Klinikbeschäftigte annehmen?