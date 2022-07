Kostproben mit Biss in der Musikakadmie Marktoberdorf: Schwabens Gymnasien begeistern die Zuschauer

Beim Musikfest der Gymnasien Schwabens in der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf zeig Chöre, Big Band und Orchester, was sie können - und überzeugen.

Statt üblicherweise drei Jahre hat es diesmal aus leidig bekanntem Grunde gut vier Jahre gedauert, bis das Musikfest der Gymnasien Schwabens wieder stattfinden konnte. Im Richard-Wengenmeier-Saal der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf trafen sich nun zehn ausgewählte Ensembles. Vom Kammerorchester und Nachwuchschor bis zur Bigband und dem großen Sinfonieorchester bildeten sie die ganze Palette schulischen Ensemblespiels ab. Sie reichte von filigraner Barockmusik bis zu kraftstrotzendem Big-Band-Klang. (Lesen Sie dazu auch: Auftakt zur Masterclass für Chordirigenten mit dem hochkarätigen Calmus Ensemble)

Quicklebendiges, schwereloses Oboenspiel der Schwestern Streif

Den barocken Einstieg bot ein Kammerorchester aus Marktoberdorf unter der Leitung von Stephan Dollansky mit zwei Sätzen aus einem Konzert für zwei Oboen und Streicher von Antonio Vivaldi. Selten kann man an einer Schule solch ein quicklebendiges, schwereloses Oboenspiel wie das der Schwestern Sophia und Hanna Streif erleben. Das Orchester musizierte aus demselben Geiste.

Die beiden anderen kleinen Streicherbesetzungen zeigten andere Möglichkeiten dieses Genres. Mit satter Tongebung gestaltete die Camerata Annensis des Gymnasiums bei St. Anna Augsburg (Leitung Michaela Graba) die dahin schmelzenden „Herzwunden“ von Edward Grieg sowie eine Bearbeitung von Antonin Dvoraks „Humoresque“. Sie scheint eine Art bunt schillerndes Chamäleon der Musikliteratur zu sein. Das Streicherensemble des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums unter der Leitung von Tobias Keck wandte sich mit drei Tänzen aus Peter Warlocks „Capriol Suite“ der Gegenwart zu. In breit gefächerter, voll klingender Besetzung führte sie zu allerlei Rhythmen und harmonischen Überraschungen.

Unterstufenchor des Gymnasiums Weißenhorn zum ersten Mal auf der Bühne

Mit John Rutters „Look at the World“ schaute der Unterstufenchor des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn zum ersten mal in die Welt des Auftretens und schloss daran „A million dreams“ an . Annette Baur achtete sehr auf deutliche Sprache und stimmige Modulationen. Fantasievoll gekleidet und mit Sinn für Wirkung präsentierten der Jugendchor und die Instrumentalsolisten des Deutschherren-Gymnasiums Aichach drei Teile des Musicals „Emilie – voll abgehoben“ von Andreas Schmittberger. Sie sind so gut aufeinander eingestellt, dass sie zeitweise ohne ihren Leiter Arnold Fischer auskommen konnten.

Wie weit mehrjährige Schulung führen kann, zeigte das Vokalensemble des Gymnasiums Marktoberdorf (Leitung Susanne Holm). Sozusagen mit vollem Biss präsentierte es vier Kostproben aus den „Animal Crackers“ von Eric Whitacre. Knackig, würzig, bei derart gekonnter Zubereitung eine echte Delikatesse. Nach der Pause füllte sich der Saal mit vielen Mitwirkenden und wurde durch ihr Mitgehen zu einem echten Festsaal. Das Unterstufenorchester des Carl-von-Linde-Gymnasiums Kempten (Leitung Jürgen Brennich) hatte sich mit „Good Omens for Sherlock“ einen kniffligen Fall ausgesucht. Bei seiner forschen Herangehensweise wird es noch ganz andere Fälle lösen können.

Ein Ohrwurm nach dem anderen

Sinfonix heißt das Bläserensemble des Gymnasiums Maria Stern Augsburg (Leitung Ralph Möcker). Mit „Y.M.C.A.“ von Henry Belolo beschwor es einen hartnäckigen Ohrwurm, der bei einen „Road Trip“ von Dean Jones wieder vertrieben wurde. Den ersten Statik-Test erfuhr der Saal durch die Junior Big-Band des Gymnasiums bei St. Stephan Augsburg. Bastian Walcher hatte den alle Klassenstufen überspannenden Apparat locker in fester Hand. Selbstbewusst, exakt und engagiert erzielten „Feel it still“ von John Berry und der „Basin Street Blues“ von Michael Sweeney einen Riesenbeifall.

Das Symphonieorchester desselben Gymnasiums brachte Raum und Akustik der Bühne an die Grenzen. Mit dem letzten Satz aus Antonin Dvoraks Sinfonie „Aus der neuen Welt“ hatte es sich an die Obergrenze schulischer Möglichkeiten gewagt. Ohne Zögern wurde das „Allegro con Fuoco“ in Angriff genommen und bravourös zu Ende gebracht. Ulrich Graba hatte sein Orchester gründlich vorbereitet und so konnte es diesen herausfordernden Satz nicht nur absolvieren, sondern auch musizieren. Damit hatte dieses Musikfest ein berauschendes Ende gefunden.

Lob für die erfolgreichen Organisatoren

Welches Fest kann ohne Vorbereitung gelingen? Diesen Aspekt griff der Ministerialbeauftragte Dr. Christoph Henzler in seinen Schlussworten auf. Seine Mitarbeiter, speziell der unermüdliche Musikreisende Dr. Stefan Wolitz, die Musikakademie, die Sponsoren, die Bühnenhelfer, die Sprecherpaare Linda und Felix sowie Miriam und Laurin, die Gestalterin des Programmumschlags Sophia Mohr – alle wurden gewürdigt. Dank der Mitgestalter wird auch in drei Jahren das Musikfest der Gymnasien Schwabens gelingen.

