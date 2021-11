"So können sich nur Kinder freuen" - Kranker Junge trifft seine Serienhelden

Wünschewagen bringt kranken Zwölfjährigen zum Drehort seiner Lieblingsserie „Schloss Einstein“. Was er dort alles erlebt - und welches Ziel er sich setzt.

Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben war wieder unterwegs: Das Team habe einem schwerkranken Zwölfjährigen mit der Erfüllung eines Traumes ein Leuchten in die Augen und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, wie der ASB-Regionalverband berichtet. Der Junge hatte nach sechs Wochen Chemotherapie und Bestrahlung wieder gelernt zu laufen und träumte davon, einmal den Drehort seiner Lieblingsserie „Schloss Einstein“ sehen zu können. Das Team des Wünschewagens nahm die Herausforderung an und organisierte einen Besuch des Jungen in Erfurt, wo der Fernsehsender Kika die Serie dreht.

"Extrem nervös und aufgeregt"

Der Junge und sein bester Freund seien auf der Fahrt „extrem aufgeregt und nervös“ gewesen, berichtet das Team. Die Mütter der beiden Buben fuhren im Auto hinterher. Während der Fahrt weihten die Jungs Wunscherfüllerin Gudrun in sämtliche Details der Serie ein: Tragödien, Liebesbeziehungen und Streiche. Als der Wünschewagen am Filmset eintraf, erwartete die Allgäuer bereits Hermann, der Lieblingsschauspieler des Jungen.

Die Augen des Zwöfjährigen strahlen

„So können sich nur Kinder freuen“, schreibt der ASB: „Die Augen unseres kleinen Fahrgastes strahlten. In dem Moment waren die zurückliegende Chemo und die Verzweiflung vergessen. Auch die Mutter, die ihren Sohn seit Langem nicht mehr mit einem Lachen im Gesicht gesehen hatte, strahlte.“

Zusehen bei den Dreharbeiten und ein Ziel gesteckt

Der Junge und sein Freund besichtigten den Drehort mit den Kulissen des Film-Internats und beobachteten abends die Dreharbeiten. Bereits auf der Heimfahrt sei von Traurigkeit über das Ende des Ausflugs nichts zu spüren gewesen, schreibt der ASB. Im Gegenteil: Voller Elan hätten sich die beiden zum Ziel gesetzt, sich um eine Komparsenrolle bei „Schloss Einstein“ zu bewerben.

