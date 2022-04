Kreditkartenbetrüger bringen Marktoberdorfer (47) um mehrere hundert Euro

Die Kreditkarte eines 47-jährigen Mannes aus Marktoberdorf ist missbräuchlich benutzt worden. Die Betrüger zogen eine dreistellige Summe von seinem Konto ab.

01.04.2022 | Stand: 16:04 Uhr

Mit weit mehr als hundert Abbuchungen haben Unbekannte per Kreditkarte einen Betrag in dreistelliger Höhe vom Konto eines 47-jährigen Familienvaters aus Marktoberdorf abgebucht. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um viele niedrige Summen, die einzeln zwischen wenigen Cent und zehn Euro lagen, insgesamt aber eine beträchtliche Menge Geld ergeben. (Lesen Sie dazu auch: Versuchter Betrug im Ostallgäu: Falscher Polizist will Kontodaten abgreifen)

Der Marktoberdorfer bemerkte zunächst nichts Ungewöhnliches

Das verschwundene Geld führte der Mann aufgrund der niedrigen Höhe erst einmal auf Ausgaben für Streamingdienste und Spieleplattformen zurück, die seine Kinder nutzen. Die Abrechnung für März 2022 war mit Abbuchungen in einer mittleren vierstelligen Höhe allerdings mehr als überzogen. Es ergab sich außerdem, dass die Kinder keine Spieleplattformen genutzt hatten.

Die Bank konnte zumindest teilweise helfen, berichtet die Polizei Marktoberdorf

Eine sofortige Kontaktaufnahme mit der Bank des 47-Jährigen ergab, dass die Kreditkarte missbräuchlich benutzt worden war. Die Bank konnte die Buchungen für März zwar gerade noch stornieren, für Februar aber nicht mehr. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe.

