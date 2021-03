Kreis schafft bei Marktoberdorf auf zweieinhalb Kilometern mehr Sicherheit

Die Strecke zwischen Oberthingau und Engratsried ist ab Montag mit Unterbrechung fast ein Jahr lang gesperrt. Was getan wird und was die Maßnahme kostet.

05.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Sie ist kurvenreich und hügelig. Sie ist eng und gilt als unfallträchtig. Deshalb will der Landkreis die Kreisstraße OAL7 zwischen Oberthingau und der Einmündung an der B472 bei Marktoberdorf nach und nach ausbauen. Am Montag, 7. September, beginnen die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt zwischen Oberthingau und Engratsried.

Weiträumige Umleitung

Die Straße ist in dem Bereich von diesem Zeitpunkt an für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung führt großräumig über Unterthingau und Geisenried zur B472 und umgekehrt. Die für dieses Jahr geplanten Bauarbeiten erstrecken sich hauptsächlich auf den Bereich zwischen Oberthingau und Eschenau. Über die Wintermonate soll der Verkehr vorübergehend wieder freigegeben werden, bevor die Bautätigkeiten im Jahr 2021 in Richtung Engratsried fortgesetzt und im Herbst abgeschlossen werden sollen.

Der Landkreis erneuert in diesem Abschnitt die Straße auf einer Länge von zweieinhalb Kilometern. Die bestehende marode und auch zu schmale Kreisstraße wird auf eine Fahrbahnbreite von sieben Metern ausgebaut. Dabei wird auch die Linienführung des bisherigen, unstetigen Streckenverlaufes verbessert. „Die Baumaßnahme dient vornehmlich der Erhöhung des Ausbaustandards und der Verkehrssicherheit“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zeitgleich erweitern auch die Spartenträger, dazu zählen Anbieter von beispielsweise Strom und Telefon, ihr Kabelnetz und bringen es auf den aktuellen Standard.

2100 Fahrzeuge pro Tag

Die Gesamtplanung sieht den Ausbau der OAL 7 südlich von Oberthingau bis zur Bundesstraße B 472 bei Marktoberdorf vor. Die Arbeiten sind in vier Ausbauabschnitte unterteilt. Täglich nutzen Zählungen zufolge im Schnitt 2100 Fahrzeuge die Straße, der Anteil des Schwerlastverkehrs liegt bei 136 Fahrzeugen.

Der Ausbau der Kreisstraße OAL7 einschließlich des Kreisverkehrs bei Oberthingau ist bereits erfolgt. Vor fünf Jahren war der problematische Einmündungsbereich südlich von Oberthingau durch einen Kreisverkehr ersetzt worden. Zudem wurde ein kombinierter Geh- und Radweg hergestellt. Dies war der erste Bauabschnitt. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf gut eine Million Euro.

Was nun ab der nächsten Woche in Angriff genommen wird, ist der vierte Bauabschnitt. Die Projektkosten liegen bei etwa 3,1 Millionen Euro. Dazu steuert der Freistaat 1,3 Millionen Euro zu.

Es hängt am Grunderwerb

Mit dem dann noch ausstehenden Ausbau der OAL 7 von Engratried einschließlich Ortsdurchfahrt bis zur B472 bei Marktoberdorf wird das Konzept der Gesamtplanung geschlossen. Dieses Stück ist knapp 2,7 Kilometer lang. Die allerdings schon mehrere Jahre alte Kostenschätzung dafür belief sich damals auf etwa 2,5 Millionen Euro. Die Umsetzung der Bauabschnitte werde vom Ablauf der Grunderwerbsverhandlungen bestimmt, schreibt das Landratsamt.

Der Landkreis bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis, dass es während der Bauarbeiten zu Behinderungen kommt.