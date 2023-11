Mit diesem Star ist das Kreisblasorchester Ostallgäu aufgetreten

Das KBO entführt nach Hamburg. Zwischen Schiffshörnern und Möwengeschrei kann das Publikum in Marktoberdorf die Seeluft förmlich riechen - und vor allem hören.

03.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Man könnte fast sagen, dass das Kreisblasorchester Ostallgäu (KBO) am Wochenende in Marktoberdorf Geschichte geschrieben hat. Erstmalig in dem über 20-jährigen Bestehen des KBOs ist nämlich ein Solist zusammen mit dem Orchester aufgetreten. Und nicht irgendein Solist: Beim Galakonzert im Modeon stand der ungarische Startrompeter Gábor Tarkövi mit den Ostallgäuer Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Dem vorausgegangen waren zwei Workshops und "Momente voller Musik und Energien", wie Dirigent Stefan Reggel es formulierte.

