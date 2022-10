Warum die Freude über einen Jahrhunderte alten Kreuzweg in Bernbeuren so groß ist

Der historische Kreuzweg erstrahlt nach der Restaurierung in der Kirche auf dem Auerberg wieder. Der Pfarrer von Bernbeuren erklärt dessen tiefere Bedeutung.

13.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Feierlich umrahmt von der Gruppe Cantabo wurde der restaurierte Kreuzweg in der St. Georgskirche auf dem Auerberg ( Ostallgäu) wieder eingeweiht. Thaddäus Biernacki, Pfarrer von Bernbeuren, ging in seiner Predigt auf die Geschichte des Kreuzwegs ein, welcher im 14. Jahrhundert von den Franziskanern als Volksandacht entwickelt wurde.

So ist der Kreuzweg damals entstanden

In Jerusalem wurde der Leidensweg und das Sterben Jesu möglichst plastisch dargestellt und die Menschen gingen zu Fuß von Station zu Station. Später entstand im Abendland die Idee, die Etappen als Bilder in der Kirche anzubringen. Die Kreuzwegandacht solle das Mitgehen, Miterleben und Mitleiden sowie die Verbindung zum eigenen Leben ermöglichen. Der Priester führte aus, dass der Gläubige beim Kreuzweg nicht nur Zuschauer wie bei der Aufführung eines Passionsspiels sei, sondern durch das Gehen den Kreuzweg als Hoffnungsweg erfahren soll.

Deshalb war die Kirchengemeinde bei der Restaurierung zunächst zurückhaltend

Am Ende des Gottesdienstes führte Kirchenverwaltungsmitglied Markus Socher aus, dass die Restaurierung schon länger diskutiert und für notwendig befunden wurde, jedoch die Kosten sehr hoch und das Verfahren samt Genehmigungen sehr aufwendig waren. Entstanden sind die Leinwandgemälde wahrscheinlich im 18. Jahrhundert. Die Bilder waren in einem sehr schlechten Zustand. Mit den zuständigen Behörden wurde vereinbart, für eine Vorstudie nur eine Station in Auftrag zu geben und das Ergebnis dann von den Fachstellen begutachten zu lassen. Die Arbeit von Restauratorin Annegret Gelbrich überzeugte und so wurden auch die übrigen 13 Gemälde freigegeben. Ende Juni wurden diese auf dem Auerberg abgeholt, nach zwei Monaten kehrten sie zurück.

Woher das Geld für den Kreuzweg kommt

Die Kosten beliefen sich auf rund 40.000 Euro. Zuschüsse gab es vom Bezirk Oberbayern und der Landesstiftung für Denkmalpflege. Die restlichen rund 9000 Euro wurden durch Spenden vom Kirchenchor, der Musikkapelle, dem Katholischen Landvolk, den Ministranten, dem Erlös des Adventssingens 2019 und zahlreicher Privatpersonen gestemmt. Hierfür bedankte sich die Pfarrei noch einmal ganz herzlich.

