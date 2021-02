Die Not mit der Betreuung: Gut jedes fünfte Kita-Kind in Marktoberdorf wird derzeit in Kindergarten, Krippe oder Hort notbetreut. Wo der Bedarf am größten ist.

25.01.2021 | Stand: 17:40 Uhr

Noch bis mindestens 14. Februar bleiben die Kindertagesstätten wegen der Coronapandemie geschlossen. Allerdings bleibt die Notbetreuung zugunsten berufstätiger Eltern auch weiterhin bestehen. In Marktoberdorf kommt im Schnitt etwa jedes fünfte der insgesamt 865 angemeldeten Kinder auch jetzt in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort und wird dort betreut.