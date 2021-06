So helfen mobile Teams im Ostallgäu Menschen aus Seelen-Krisen

Jeder Dritte braucht mindestens einmal im Leben psychiatrische oder psychotherapeutische Unterstützung. Warum haben die Helfer Cola und Zigaretten im Gepäck?

20.06.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Der Tod eines geliebten Menschen, Suchtprobleme, Jobverlust, das Gefühl, vom Leben überfordert zu sein – warum jemand in einen psychischen Ausnahmezustand gerät, ist sehr unterschiedlich. „Betroffene versuchen oft zu lange, selbst zurechtzukommen – bis nichts mehr geht“, so die Erfahrung von Sabine Andris, Einrichtungsleitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi) in Kaufbeuren. Ihre Füssener Kollegin Judith Mesenberg nennt ein Beispiel: „Wir wurden von der Polizei zu einem Einsatz gerufen, weil jemand gedroht hatte, sich umzubringen.“