Eine Bürgerin kritisiert die Hundesteuer in Rettenbach. Die Räte lehnen es aber ab, die geltende Hundesteuersatzung zu ändern. Was das mit Hundeklos zu tun hat.

01.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Schreiben an die Gemeinde, in der die Hundesteuer kritisiert wird, war in der öffentlichen Sitzung in Rettenbach am Auerberg auf dem Programm. Darin vergleicht die Schreiberin die Erhebung mit der in umliegenden Gemeinden und wirft der Gemeinde Rettenbach in dem Zusammenhang „Tierunfreundlichkeit“ vor. Doch die Gemeinde besteht auf ihrer gültigen Hundesteuersatzung und lehnt den Antrag der Bürgerin ab.