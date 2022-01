Auf ein maues Weihnachtsgeschäft folgt nun der erneute Faschingsausfall: Wie die Gastronomie und Friseure in Marktoberdorf mit den Corona-Regeln hadern.

20.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Durchwachsen. So beurteilen Gastronomie und Einzelhandel in Marktoberdorf ihr Geschäft unter 2G-Bedingungen – wenn sie zurückblicken auf Weihnachten und Jahreswechsel, aber auch wenn sie an die anstehenden Faschingstage denken, die wegen der Coronapandemie zum zweiten Mal in Folge nahezu ausfallen.