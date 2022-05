Künstler führen durch die Marktoberdorfer Ausstellung „Bild und Ton“

Die Ausstellung "Bild und Ton" im Künstlerhaus Marktoberdorf erfreut sich anhaltender Beliebtheit. Am Muttertag führen die Künstler selbst durch die Schau.

02.05.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Seit Mitte März präsentiert das Künstlerhaus Marktoberdorf seine neue Ausstellung „Bild und Ton“. Florian Süssmayr, Martin Fengel, Martin Wöhrl und Zsolt Zrinyi präsentieren im Rahmen der Exposition ihre Werke aus den Bereichen der Malerei, Fotografie sowie Bildhauerei mit unterschiedlichen Materialien, vor allem in Ton und Beton. (Lesen Sie dazu: Originell: Wie vier Münchner das Künstlerhaus Marktoberdorf bespielen.)

Am Sonntag, 8. Mai, findet die Künstlerführung im Künstlerhaus Marktoberdorf statt

Das Künstlerhaus bietet am Sonntag, 8. Mai, um 17 Uhr eine Künstlerführung an. Martin Wöhrl und Martin Fengel führen gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Urte Ehlers durch die Ausstellung und stellen ihre Arbeiten vor. Eine Anmeldung unter der Nummer 08342/918337 oder per E-Mail unter frank@kuenstlerhaus-marktoberdorf.de ist erforderlich.

Die Führung mit Martin Fengel und Urte Ehlers am Sonntag, 22. Mai, entfällt ersatzlos.