Künstler spielen mit künstlicher Intelligenz

Die Wanks präsentieren Künstler in ihrer Kunsthalle, die KI nutzen. Der Coup: Eine Arbeit dreier Ägypter, die bei der Biennale in Venedig für Aufsehen sorgte.

06.05.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Ist die „VerpackereiGö“ als Kunsthalle im Ostallgäuer Dorf Görisried an sich schon ein unwirklicher Ort, erscheint er nun noch rätselhafter. Riesige Objekte, Euter von Ziegen oder etwas ähnliches, liegen und schweben in dem großen Raum, wo einst Käse verpackt wurde und die Wanks seit etlichen Jahren zeitgenössische Kunst zeigen. Das Halbdunkel schafft eine mystische Atmosphäre.

Erst recht geheimnisvoll wirken die Bilder, die auf die rosafarbenen Rundungen projiziert werden. Es tauchen unwirkliche Landschaften auf mit knallroten Planeten am Horizont, außerdem bunt-futuristische Gebilde. Geschaffen haben diese Medieninstallation zwei Künstler und eine Künstlerin aus Ägypten: Mohamed Shoukry, Sameh El Tawil und Weaam El Masry. Das Besondere: Sie verwenden für die Animationen Künstliche Intelligenz (KI). Außerdem war die Arbeit mit dem Titel „Eden like Garden“ bei der Kunst-Biennale im vergangenen Jahr in Venedig im ägyptischen Pavillon zu sehen.

Gäste aus Ägypten in Görisried (von links): Weaam El Masry, Ahmed El Shaer, Mohamed Shoukry. Bild: Ingrid Grohe

Dass das Allgäu nun in den Genuss dieses Werks kommt, ist Hausherr Bruno Wank zu verdanken. Er reiste 1998 nach Kairo, um an der Universität einen Bronze-Workshop zu geben. Weaam El Masry, Ahmed El Shaer und Mohamed Shoukry waren unter den Studenten. Zwischen ihnen hat sich eine Freundschaft entwickelt, die seit 25 Jahren andauert. Das Künstler-Trio reiste zur Eröffnung an. Ein Ereignis, das auf große Resonanz mit vielen Besuchern stieß. Johannes Ebert, nun Generalsekretär des Goethe-Instituts und 1998 in Kairo Vermittler von Wanks Workshop, sprach ein Grußwort.

Sie spüren dem Verhältnis von Mensch und Technik nach

Drei installative Raumarbeiten von Lukas Rehm, Sameh al Tawil und Tatjana Vall ergänzen die Arbeit der Ägypter. Sie alle setzen sich mit dem Verhältnis von Mensch und Technik auseinander, animieren mit Hilfe von KI und Computern ihre Kunst. Die fantastischen Projektionen auf den Eutern schlagen einen Bogen von Natürlich-Organischem zu weit davon entfernten digitalen Sphären. Das spiegelt die Welt, in der wir uns zurechtfinden müssen – oder auch nicht zurechtfinden. Und zeigt zugleich, wie Bildende Kunst künftig entstehen kann.

Sameh al Tawil erzeugt mit einem E-Piano Bilder: Diese Performance ist in der VerpackereiGö zu sehen. Bild: Ingrid Grohe

In den drei großen Sälen im Untergeschoss der Verpackerei wird das Thema in Varianten weitergespielt. Sameh El Tawil, ebenfalls aus Ägypten stammend und in Berlin lebend, erzeugt mit einem E-Piano assoziative Bildwelten. „Chaos“ nennt er die innovative Grenzüberschreitung. Klänge werden in Daten umgewandelt, woraus wiederum Animationen entstehen: Figuren fliegen durch die Luft, Spinnen krabbeln überall, Männer mit Gewehren marschieren. Diese Dystopie wirkt, obwohl wuselig-bunt, ziemlich bedrohlich (nochmals zu sehen am 6. und 7. Mai 2023 jeweils um 16 Uhr).

Lukas Rehm setzt sich mit der Kunst der Gedächtniserweiterung auseinander

Eine überwältigende audio-visuelle Welt hat der aus Memmingen stammende Lukas Rehm geschaffen. Mittels fünf riesiger Leinwände und leistungsstarken Lautsprechern erzählt er von der Kunst, das Gedächtnis zu erweitern. 42 Minuten lang strömen Bilder, Sounds sowie Gedanken von Wissenschaftlern und Philosophinnen auf die Besucherinnen und Besucher im Betonkeller ein. Man sollte sich diese Zeit gönnen.

Die Ausstellung in der Verpackerei in Görisried läuft bis 29. Mai 2023; geöffnet jeden Freitag, Samstag und Sonntag sowie an den Feiertagen am 18. und 29. Mai jeweils von 14 bis 18 Uhr.