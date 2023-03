Künstlerhaus Marktoberdorf eröffnet neue Ausstellung

Besucher bekommen erstmals die Sammlungsbestände des Künstlerhauses Marktoberdorf und das Museums-Depot zu sehen. Das ist bei der Eröffnung geboten.

03.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das Künstlerhaus Marktoberdorf feiert Premiere: Zum ersten Mal präsentiert es seine eigenen Sammlungsbestände und öffnet seinem Publikum die Türen seines Museums-Depots. „22 Jahre Künstlerhaus. Sammlungspräsentation“ heißt die Ausstellung, die am Freitag, 3. März um 19 Uhr Eröffnung feiert.

Das Künstlerhaus zeigt erstmals vollständig die Schätze regionaler Kultur, darunter auch Arbeiten von Kunstschaffenden mit überregionaler Bedeutung. Die Kunst- und Kulturstiftung Dr. Geiger-Haus hat sich in ihrer Satzung nicht nur verpflichtet, eine kontinuierliche Ausstellungstätigkeit zu gewährleisten, sondern sich auch das Sammeln und Bewahren von zeitgenössischen Kunstwerken auf dem Gebiet der Malerei, Grafik und Plastik als Ziel gesetzt. Die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsene Kunstsammlung bildet den Grundstock der Sammlung des Museums.

Künstlerhaus Marktoberdorf veranstaltet seit 1978 Ostallgäuer Kunstausstellung

Seit 1978 veranstaltet die Stadt Marktoberdorf die jährlich stattfindende „Ostallgäuer Kunstausstellung“, um regionalen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich einem größeren Publikum in einem musealen Kontext vorzustellen. Durch Ankäufe aus dieser Ausstellungsreihe besitzt das Künstlerhaus eine beeindruckende und repräsentative Auswahl an zeitgenössischer schwäbischer Kunst. Diese umfasst über 250 Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Plastiken, die im Untergeschoss in einem eigens dafür errichteten 50 Quadratmetern großen Museumsdepot gelagert sind. Das Künstlerhaus stellt sich nun mit der Sammlungspräsentation des regionalen zeitgenössischen schwäbischen Kulturerbes einer breiten Öffentlichkeit vor. Erstmals werden in einer großen Ausstellung auf 1200 Quadratmetern umfassend die eigenen Sammlungsbestände gezeigt. Eröffnung feiert die Ausstellung am Freitag um 19 Uhr mit Bürgermeister Wolfgang Hell, Stiftungsvorstand Carl Singer und Museumsdirektorin Maya Heckelmann.

Die Ausstellung geht bis zum 1. Mai. Am Sonntag, 5. März, führt Kunsthistorikerin Urte Ehlers um 15 Uhr durch die Ausstellung. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.

