Kuh steht auf Straße nahe Marktoberdorf - und Autofahrer bremst nicht mehr rechtzeitig

Ein 50-jähriger Autofahrer hat nahe Marktoberdorf eine Kuh angefahren. Die Kuh stand mitten auf der Fahrbahn. Wie sie dort hingekommen war, ist unklar.

16.11.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Ein 50-Jähriger hat am Dienstagmorgen auf der Ortsumfahrung Bertoldshofen mit dem Auto eine Kuh angefahren. Nach Angaben der Polizei stand das Tier kurz nach dem Kreisverkehr in Richtung Marktoberdorf auf der Fahrbahn. In der Dämmerung erkannte der Fahrer die Kuh zu spät und stieß mit ihr zusammen.

Kuh leicht verletzt - hoher Schaden am Auto

Die Kuh wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto des Mannes entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 12.000 Euro. Der Zaun der Weide war nicht beschädigt und neu, sodass er den geltenden Vorschriften zur Weidezaunausgestaltung entsprach. Wie die Kuh ausbüchsen konnte, ist also unklar.

Lesen Sie auch: Pferd bei Biessenhofen mehrere Stunden in Güllegrube gefangen