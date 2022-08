Marktoberdorfer Segler Herbert Kujan ist mit der Tempest wieder bei den Weltbesten. Warum er eine der Wettfahrten mit einem 100-Meter-Lauf vergleicht.

27.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein stattliches Ausmaß hat sie schon, die silberne Schale. Sie gehört nun zu den Prunkstücken im Hause Kujan in Marktoberdorf. Zumindest für ein Jahr. Dann muss Herbert Kujan sie wieder abgeben – oder in England verteidigen. Dort findet im nächsten Jahr die Tempest-Weltmeisterschaft im Segeln statt. Bis dahin freut er sich über seinen Erfolg bei der WM in Kiel, von der er dieser Tage zurückgekehrt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.