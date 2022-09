Kulinarische Aktionswochen im Ostallgäu: Hier ist Schlemmen und Genießen ausdrücklich erlaubt

Vierte Runde der Genusstage steht bevor: Im Ostallgäu und Kaufbeuren setzen sich rund 60 Betriebe für mehr lokale Produkte in der heimischen Gastronomie ein.

17.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Von A wie Aroniabeeren bis Z wie Ziegenkäse: Bei den vierten Genusstagen im Ostallgäu und in Kaufbeuren können Bürgerinnen und Bürger wieder regionale Lebensmittel und Gerichte entdecken und verkosten. Vom 26. September bis 9. Oktober laden rund 60 Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter dazu ein, die Region von ihrer kulinarischen Seite kennenzulernen.

Immer Gastronomen im Ostallgäu setzen auf heimische Lebensmittel

Das Genusstage-Netzwerk setzt sich für mehr regionale Lebensmittel in der Gastronomie ein. Langfristiges Ziel ist es, den Bezug von regionalen Lebensmitteln in der Gastronomie zu erhöhen und damit regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. „Es freut mich sehr, dass immer mehr Gastronomen heimische Lebensmittel verwenden“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Sie spricht von einer regionalen Wertschöpfungskette mit „Win-Win-Win-Effekt“. Die regionale Landwirtschaft werde gestärkt und Transportwege gespart. Zudem helfe dies den Verarbeitern. Durch das Netzwerk der Genusstage lernten sich die Akteure kennen und könnten in den gemeinsamen Austausch treten. Zusätzlich rücke die Aktion die Frage in den Mittelpunkt, woher unsere Lebensmittel stammen.

Einige Betriebe im Ostallgäu gewähren einen Blick hinter die Kulissen

Während der Genusstage kreieren die teilnehmenden Gastronomen aus regionalen Lebensmitteln ganz besondere Speisen. Gäste können sich von traditionellen Gerichten und kreativen Interpretationen überraschen lassen. Das Besondere: Interessierte erfahren direkt auf der Speisekarte, von welchem Landwirt oder Verarbeiter aus der Region die verwendeten Lebensmittel stammen. Einige Höfe und Betriebe geben an den Genusstagen zudem Einblick in Herstellung und Verarbeitung. Von der Betriebsführung über das Hoffest für die Familie bis zur Erlebnisimkerei: Die Genusstage bieten ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Ziel: Die Region Ostallgäu stärken

Initiiert und koordiniert werden die Genusstage vom Landkreis Ostallgäu in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ostallgäu, den Öko-Modellregionen Ostallgäu und Günztal, Bergaufland Ostallgäu und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Die Genusstage fanden 2019 erstmalig statt und gaben damit den Anstoß für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Verarbeitern und Gastronomen in der Region. Langfristiges Ziel ist laut Zinnecker, den Bezug von regionalen Lebensmitteln in der Gastronomie zu erhöhen und damit regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken: „Die Genusstage sind eine Art Türöffner für viele Landwirte und Verarbeiter. So sind in den vergangenen drei Jahren bereits einige langfristige Partnerschaften mit der Gastronomie initiiert worden.“

Weitere Informationen im Internet: www.schlosspark.de/genusstage

