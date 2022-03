Kulturelle Einrichtungen in Marktoberdorf ziehen Bilanz: Das waren die Höhepunkte 2021

2021 war alles andere als ein gewöhnliches Kulturjahr. Einschränkungen und Corona prägten die Zeit. Doch sie wurde produktiv genutzt.

17.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

2021 war für die Kulturszene der Stadt Marktoberdorf erneut ein schwieriges Jahr. Corona stellte alle Beteiligten vor Herausforderungen. Und doch bot das vergangene Jahr auch viele Möglichkeiten, wie sich beim Kulturausschuss der Stadt zeigte. Konzepte wurden erstellt und Projekte angestoßen – so auch in den städtischen Museen, der Bücherei und im Modeon.

Die Stadtbücherei Marktoberdorf war 2021 aufgrund von Corona elf Wochen geschlossen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Vor allem die Online-Angebote wurden genutzt. Die Bücherei verlieh im vergangenen Jahr alles in allem über 183.000 Medien – Bücher, Online-Angebote und Filme miteingeschlossen. Zum Vergleich: 2020 lag die Gesamtausleihe bei knapp 170.000. Die Stadtbücherei organisierte auch Veranstaltungen. Für die Kinder gab es unter anderem eine digitale Vorlesestunde, einen Sommerferienleseclub sowie Vorlesen im Grünen.

Angebote in Bücherei Marktoberdorf

Auch die „machbar MOD“, eine Kooperation der vhs und der Stadtbücherei, fand großen Anklang. Nutzer können anhand verschiedener „Makerboxen“ viel ausprobieren und selbermachen. „Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass die digitalen Angebote wichtig waren. Es hat aber auch gezeigt, dass sich die Leute wieder auf Live-Veranstaltungen freuen“, sagte Larissa Kleybor, die die Bücherei derzeit vertretungsweise leitet. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell lobte das Team: „Sie halten seit zwei Jahren die Fahne hoch und haben manchen Leute diese Zeit leichter gemacht.“

Museen in Marktoberdorf: Pädogisches Angebot war wegen Corona eingeschränkt

Auch die Museen in Marktoberdorf präsentierten ihr Angebot 2021 in reduzierter Form. Ein Highlight für die Museumsarbeit stellte im vergangenen Jahr die Begasung des Hartmannhauses dar, sagte Josephine Berger, Leiterin des Stadtarchivs. Wie berichtet, wurde damit den Holzwürmern der Kampf angesagt. „Wir konnten uns 2021 auch um die archivarischen Kernaufgaben kümmern“, sagte Berger. Das Stadtarchiv nutzte die Zeit, um Rückstände bei den Akten aufzuarbeiten. Akten bis ins Jahr 1945 hinein waren bereits fertig konservatorisch verpackt und verzeichnet. Bei jüngeren Dokumenten war dies noch nicht der Fall. Zudem wurden Arbeiten am Museumsbestand durchgeführt. Mit dem Heimatverein wurde 2021 damit begonnen, die handschriftlichen Inventarkarten zu den einzelnen Ausstellungsstücken zu digitalisieren. Ein weiterer Höhepunkt war die 43. Ostallgäuer Kunstausstellung im Künstlerhaus. Sie lockte 423 Besucher an.

Auch das Modeon erlebte 2021 erneut keine normale Spielzeit, wie Eva Schmid von der Kultur- und Schulverwaltung sagte. So musste die Modeon-Gala komplett ausfallen, andere Veranstaltungen wie Dornröschen und Anatevka wurden auf 2022/23 verschoben. Doch die Stimmung bei den jüngsten Konzerten und Shows sei gut gewesen. Es gab Standing-Ovations vom Publikum. „Wir haben teils im Wochenrhythmus neue Auflagen bekommen. Wir haben versucht, die Auslastung so gut wie möglich zu gestalten und wir sind auf einem guten Weg“, sagte Martin Vogler, der das Haupt- und Kulturamt leitet.

Lesen Sie auch

"Besonderer Fund": Wie die Stadt Marktoberdorf zu 180 Jahre alten Schülerakten kam Historisch wertvoll

Lesen Sie auch: "Besonderer Fund": Wie die Stadt Marktoberdorf zu 180 Jahre alten Schülerakten kam