Kulturlandschaft Günztal startet in die Veranstaltungssaison: Das ist 2022 geplant

Bei der Stiftung Kulturlandschaft Günztal die Veranstaltungen los. 2022 dreht sich alles um Insekten. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm.

20.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Endlich wird es Frühling. Für die Stiftung Kulturlandschaft Günztal beginnt damit nun auch die Veranstaltungssaison. Den inhaltlichen Schwerpunkt setzt heuer das Projekt „Insektenfreundliches Günztal“. Auch wenn das Thema Insektenschutz in den vergangenen Jahren präsenter geworden ist, werden Insekten immer noch stark unterschätzt, sagt die Stiftung. Mit dem Projekt möchte sie sich daher für alle Sechsbeiner einsetzen.

Auf Exkursionen durch das Günztal lädt die Stiftung Kulturlandschaft dazu ein, das Leben aus der Insektenperspektive zu sehen. Teilnehmer erfahren unglaubliche Fakten, verwunderliche Zusammenhänge und nette Anekdoten. Wildbienen kuscheln sich beispielsweise zum Schlafen am liebsten in die komfortablen Blüten der Wiesen-Glockenblume. Der Schmetterling Ameisenbläuling ist wiederum in Wirklichkeit ein gerissener Undercover-Agent.

Blumenwiese als Lebensraum für Insekten: Ökologe erklärt wie man Wiesen anlengt

Den Start des Veranstaltungsprogramms bildet die Exkursion mit Sebastian Hopfenmüller zum Thema „Blumenwiesen anlegen“ am Sonntag, 24. April. Da Blumenwiesen heute selten geworden, sie aber ein wichtiger Lebensraum für viele Insekten sind, ist die Neuanlage solcher Lebensräume ein wichtiger Beitrag zum Insektenschutz. Ökologe Sebastian Hopfenmüller stellt neu angelegte Blumenwiesen vor und erklärt, was alles zu beachten ist. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Sportwelt in Ottobeuren.

Zusätzlich zum Schwerpunktthema Insekten finden auch Exkursionen zu diversen anderen Themen aus dem Bereich Biotopverbund Günztal statt. So erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mai mehr über die geheimen Wuchsorte des bayerischen Löffelkrauts. Auch ein Besuch eines Weiderind-Betriebs im Günztal wird angeboten.

Besuch im Hundsmoor und beim Braunvieh

Dort lernen Besucher und Besucherinnen die alte Nutztierrasse „Original Braunvieh“ kennen. Naturschutz-Experten führen durch das Hundsmoor bei Hawangen oder das Naturschutzgebiet Taubried im Landkreis Günzburg, welches ein wahres Schatzkästchen der Artenvielfalt ist. Alle Veranstaltungen sind online zu finden.

