Degas, Matisse und Warhol treffen - und das in Kaufbeuren

Um hochwertige aktuelle Kunst zu sehen, muss man nicht extra in die Großstadt fahren. Warum sich ein Abstecher ins Kunsthaus Kaufbeuren lohnt.

12.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Dass Edgar Degas, Henri Matisse oder Andy Warhol mal in Kaufbeuren vorbeischauen, hätte vor über 25 Jahren sicher niemand gedacht. Vielen mag das Projekt des Kaufbeurers Hans Dobler ziemlich abgehoben vorgekommen sein: ein Kunsthaus – in der kulturellen Diaspora. Doch der Bauunternehmer hatte es satt, nur hier und da eine Ausstellung zu sehen und spendierte der Stadt die Kunsthalle.

Große Kunst - in einer kleinen Stadt

„Wir zeigen mit unseren Ausstellungen, dass man nicht in die urbanen Zentren fahren muss, um qualitätsvolle, moderne Kunst zu sehen“, meint Jan T. Wilms, der das Kunsthaus seit über sieben Jahren leitet. Der Direktor holt zeitgenössische Werke nationaler und internationaler Künstler ins Allgäu. Bei der Ausstellung „Verbotenes Terrain“, die aktuell im Rahmen des Blick Fang-Formats läuft, stellen auch Künstlerinnen und Künstler aus der Region aus.

Wilms mag es, sich mit Besuchern auszutauschen. „Das ist der Vorteil von einem kleinen Haus“, meint er und streift durch die Räume, in denen jährlich drei bis vier Ausstellungen zu sehen sind. Einheimische sitzen also direkt an der Quelle, um immer wieder in Kunstwelten zu reisen. „Bei uns lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen und das Leben abseits der medialen Flut zu entschleunigen.“ Wie also wär’s mit einer künstlerischen Reise nach nebenan? Dort ist nämlich alles möglich und (fast) nichts verboten.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Kunsthauses Kaufbeuren.

