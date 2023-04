Kuriose Polizeimeldung aus den 50er Jahren: Unterwäschedieb in Ostallgäuer Dorf erwischt

Ein Dieb, der in Wohnungen einbricht und Unterwäsche stiehlt: In einem Dorf im Ostallgäu ereignete sich vor 70 Jahren ein Skandal. Die damalige Polizeimeldung.

16.04.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Marktoberdorf früher – Marktoberdorf heute. Was ging vor 70 Jahren in der Stadt und im Ostallgäu vor sich? Wir haben Ausgaben des „Allgäuers“ von 1953 ausgegraben und nachgeschaut, was unsere Leserinnen und Leser damals beschäftigte.

Polizeiberichte und -meldungen gibt es in der Zeitung schon seit langer Zeit. Von Einbrüchen, Diebstählen, Unfällen und ähnlichem wurde auch vor 70 Jahren berichtet. In einer Ausgabe des „Markt Oberdorfer Landboten“ vom 16. April 1953 findet sich eine kuriose Meldung.

Damals wie heute war die Polizei eine wichtige Informationsquelle für die Allgäuer Zeitung

Zu dieser Zeit wurden nämlich „seit längerem Diebstähle von Damenwäsche verzeichnet“, wie es in dem Artikel von damals heißt. Der Dieb soll Fenster eingeschlagen haben, „um an die Wäscheschränke heranzukommen.“ Anhand der kaputten Fensterscheibe stellte die Polizei fest, „dass nur eine sehr schlanke Person eingestiegen sein konnte, die sich zudem noch an den Scherben verletzt haben musste“.

Die Jugendlichen des Ortes wurden daraufhin auf Schnittwunden kontrolliert. Um welchen Ort im Ostallgäu es sich handelte, verrät „Der Allgäuer“ wohl aus Datenschutzgründen nicht. Berichtet wird lediglich von „einer Gemeinde des Landkreises“ – vermutlich ein so überschaubares Dorf, dass man anhand des Berichtes hätte herausfinden können, wer der Täter war.

Der Autor von 1953 verurteilte den 15-jährigen Dieb scharf

Bei der Kontrolle wurden bei einem 15-Jährigen Schnittwunden festgestellt, die auf die Tat hinwiesen. Der Jugendliche gestand. Der Autor des Artikels verurteilt ihn mit harten Worten, die zeigen, wie befremdlich das Verhalten des Diebs für die Menschen war: So brach der 15-Jährige ihm zufolge in die Wohnungen ein, „um sich die Wäschestücke aus einer krankhaften Leidenschaft anzueignen.“

