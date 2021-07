Kurioser Fund in Biessenhofen: Wer vermisst seinen Schlüssel?

Eine ältere Frau aus Biessenhofen hat an ihrem Schlüsselbrett einen Schlüssel gefunden, der ihr gar nicht gehört. Wer kann helfen?

31.07.2021 | Stand: 11:24 Uhr

Eine ältere Frau aus Biessenhofen hat am an ihrem eigenen Schlüsselbrett einen großen Schlüsselbund, der ihr überhaupt nicht gehörte, gefunden. Nachdem im Laufe der Woche alle Freunde und Bekannten abtelefoniert waren und niemand den Schlüsselbund wollte, kam die Frau zur Polizeiinspektion Marktoberdorf, berichtet die Polizei.

Bislang lässt sich nicht klären, wie der fremde Schlüsselbund an das heimische Schlüsselbrett gelangen konnte. An dem Schlüsselbund befindet sich zudem ein Autoschlüssel mit Funkfernbedienung. Vielleicht vermisst ja jemand seinen Schlüsselbund und kann über diesen Weg erreicht werden, schreibt die Polizei. Hinweise kann man unter 08342/9604-0 an die Polizeiinspektion Marktoberdorf richten.

