Marktoberdorfer Ladenbesitzer: „Durch den Lockdown werden Geschäfte systematisch kaputt gemacht“

Dem Handel im Ostallgäu droht die Schließung. Die Inzidenz im Landkreis lag am Donnerstag über 100. Der Vorsitzende des Aktionskreis Marktoberdorf ist sauer.

12.03.2021 | Stand: 08:19 Uhr

Der Inzidenzwert im Ostallgäu ist am Donnerstag wieder auf über 100 gestiegen. (Update Freitagmorgen: Laut RKI liegt die Inzidenz am Freitag im Ostallgäu bei 99,1) Damit droht eine erneute Verschärfung der Auflagen, sollte der Inzidenzwert drei Tage lang über 100 bleiben. So müssten Einzelhändler dann ihre Waren etwa wieder per „Click&Collect“ verkaufen, denn Läden wären für Kundenverkehr erneut geschlossen. Die Aussicht auf einen erneuten härteren Lockdown drückt nochmals die ohnehin schlechte Stimmung bei den Marktoberdorfer Einzelhändlern. (Lesen Sie auch: Corona-Beschlüsse: Marktoberdorfer Wirte und Händler sind enttäuscht und wütend)

Schlechte Stimmung bei Einzelhändlern in Marktoberdorf

„Jetzt weiß doch wirklich keiner mehr, was Sache ist“, sagt Manfred Brandt, Vorsitzender und Sprecher des Aktionskreis Marktoberdorf. Die Stimmung bei den Einzelhändlern in der Stadt sei schon länger schlecht. Nachdem die Geschäfte nach wochenlangem Lockdown am Montag unter Auflagen wieder öffnen durften, müssen die Einzelhändler im Ostallgäu erneut zittern.

„Das ist alles nur noch undurchsichtig“, sagt Brandt, der das Zoofachgeschäft Tierisch Gut in Marktoberdorf betreibt. Er habe sich am Donnerstag bereits mit anderen Marktoberdorfer Händlern ausgetauscht, von denen viele unsicher seien, was in den kommenden Tagen zu tun ist.

„Durch den Lockdown werden Geschäfte systematisch kaputt gemacht“, sagt Brandt. Bereits zur Wiedereröffnung des Einzelhandels am Montag habe er gemerkt, dass weniger Kunden kamen, weil sie wegen der Corona-Regeln verunsichert gewesen seien. Er sei jedoch der Meinung, dass man alle Handelsgeschäfte sowie die Gastronomie mit Hygienekonzept guten Gewissens öffnen könne.

„Ist es denn gewollt, dass es keine Innenstädte mehr gibt?“

Brandt sieht die kleineren Geschäfte nicht als Infektionsquellen. „Die Kunden kommen sich nicht so nah, weil es eine Personenbegrenzung im Laden gibt. Außerdem tragen alle Maske und die Abstände sind auch klar geregelt“, sagt der Ladenbesitzer. Das sei bei den großen Supermärkten und Discountern anders. Brandt befürchtet, dass bei einer erneuten Schließung der Geschäfte viele endgültig dichtmachen müssen. „Ist es denn gewollt, dass es keine Innenstädte mehr gibt?“ Er appelliere zudem, die Inzidenzen nicht auf den ganzen Landkreis bezogen zu betrachten. „Wenn es in einem Teil des Ostallgäus einen Hotspot gibt, sollte man vor Ort entsprechende Maßnahmen treffen und nicht den ganzen Landkreis mit hineinziehen“, sagt Brandt. Er wünsche sich, dass sich die Menschen vor allem im Privaten konsequenter an die Corona-Regeln halten. „Die Einzelhändler müssen schließlich noch mehr opfern.“.

Lesen Sie auch

Shopping nach dem Lockdown: Kunden sind wegen Corona-Regeln verunsichert Einkaufen in Marktoberdorf

Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Einzelhändler sagen: "Wir bluten aus!"