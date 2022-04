Lackiererei: Fendt investiert 18 Millionen Euro in Hohenmölsen

Am Fendt-Standort Hohenmölsen entstehen eine neue Lackieranlage und ein Logistikzentrum für 18 Millionen Euro. Bald sind dort 520 Arbeitskräfte tätig.

27.04.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Gebäude für die neue Lackieranlage und das Logistikzentrum am Fendt-Standort in Hohenmölsen eingeweiht. „AGCO/Fendt in Hohenmölsen wächst“, freute sich Haseloff bei der Einweihung. Das gelte nicht nur für die Erweiterungsinvestitionen, sondern auch für die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen. 470 Arbeitsplätze im Unternehmen gibt es dort nun, nach Auskunft von Fendt können es bald 520 sein.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff: AGCO/Fendt hilft beim Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg

„Das ist bemerkenswert und war, als AGCO hier 2009 an den Start ging, keineswegs selbstverständlich“, sagt Ministerpräsident Haseloff. AGCO leiste damit auch einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel in der Region. „Unser Ziel ist es, nach dem Braunkohleausstieg bis 2038 neue, innovative und zukunftsträchtige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.“

Sogar Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff (Fünfter von links) kam zum Richtefest von AGCO/Fendt in Hohenmölsen. Mit im Bild: unter anderem Dr. Thomas Schneiderheinze (Dritter von links, Werkleiter in Hohenmölsen) sowie AGCO/Fendt-Produktionsgeschäftsführer Ekkehart Gläser (rechts). Bild: AGCO/Fendt

Die neue Fendt-Lackieranlage setzt sich nach Unternehmensangaben sowohl aus einer kathodischen Tauchlackierung (KTL) sowie einer Pulverlackierung für Dünnblech- und Dickblechteile zusammensetzen. Beide Lackierverfahren erfüllen nach Angaben von AGCO/Fendt nachhaltige Umweltstandards. (Lesen Sie auch: Interview mit Fendt-Entwicklungschef: Wann kommt der erste Wasserstoff-Traktor?)

Fendt-Chef Gröblinghoff aus Marktoberdorf: "Wir übernehmen damit das Lackieren unserer Bauteile selber!"

Das neue Logistikzentrum ergänzt die Produktion für den Warenumschlag. Zukünftig werden dort gefertigte Komponenten an andere Fendt Werke versendet sowie die neue Lackieranlage mit Material versorgt. Der Umschlag liegt dann bei etwa 40 Lkw pro Tag.

„Die Lackieranlage und das Logistikzentrum sind wichtige Investitionen in die Zukunft des Produktionsstandortes“, sagt Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der AGCO/Fendt-Geschäftsführung. „Um künftig noch besser die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, übernehmen wir die Lackierung unserer Bauteile selbst.“ Die neue Lackieranlage gebe dem Unternehmen ferner die Möglichkeit, noch mehr Bauteile für Fendt-Produkte in anderen Werken herzustellen.

Was Fendt in Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt alles fertigt - und wie sich das Werk entwickelt hat

Lesen Sie auch

Fendt-Chef prophezeit: Ab 2030 kommt der Wasserstoff-Traktor Interview

Im Werk Hohenmölsen werden Bauteile und Komponenten für Fendt-Traktoren, Rundballenpressen, Mähdrescher und Ladewagen produziert und demnächst lackiert. In einer weiteren Produktionshalle werden der Feldhäcksler Fendt Katana sowie die selbstfahrende Feldspritze Rogator 600 gefertigt.

Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der AGCO/Fendt-Geschäftsführung in Marktoberdorf. Bild: Andreas Mohr, AGCO/Fendt

Der AGCO-Konzern erwarb den Standort Hohenmölsen im Jahr 2009. Seitdem habe sich das Werk rasant entwickelt, sagen die Verantwortlichen. So gab es vor 13 Jahren dort lediglich sieben festangestellte Mitarbeiter. Heute arbeiten mehr als 380 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie weitere 90 Leiharbeitskräfte in den Bereichen Produktion, Logistik, und Montage. (Lesen Sie auch: Hinter den Kulissen bei AGCO/Fendt. Was tut die Firma Fendt für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter?)

"Dieser Fendt-Standort hat sich wie ein Phoenix aus der Asche erhoben"

„Mit den Neubauten stellen wir uns als Technologiestandort für die Zukunft auf. Wir schaffen eine Infrastruktur für weitere 50 Arbeitsplätze“,sagt Thomas Schneiderheinze, Werkleiter und Geschäftsführer der AGCO Hohenmölsen GmbH. „Wir können wirklich mit Recht behaupten, dass sich dieser Standort durch AGCO/Fendt wie ein Phoenix aus der Asche erhoben hat.“

Das Bauprojekt in Hohenmölsen umfasst zwei Abschnitte, eine Lackieranlage und ein Logistikzentrum mit einer Gesamtinvestitionssumme von 18 Millionen Euro. Der Bau der beiden Gebäude begann im Dezember 2020. Der Ausbau des Logistikzentrums wird im September dieses Jahres abgeschlossen. Die Lackieranlage soll ab August aufgebaut und im Sommer 2023 in Betrieb genommen werden.