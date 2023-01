Läufern des RC Allgäu gelingt noch einmal ein Paukenschlag

Die Aktiven des RC Allgäu aus Günzach beenden das Jahr beim Silvesterlauf mit guten Ergebnissen. Dabei sorgt der Älteste für die größte Freude.

03.01.2023 | Stand: 12:18 Uhr

Das Jahr laufend ausklingen lassen: Das ließen sich einige Sportler und Sportlerinnen des Günzacher RC Allgäu nicht nehmen. Sie beteiligten sich mit 1600 anderen am Silvesterlauf in Kempten. Es war insofern für sie ein schöner Saisonausklang, weil der diesmal nach drei Jahren Coronapause stattfinden durfte, es durften Gruppenfotos aufgenommen werden und es kamen wieder angenehme Gespräche zustande. „Auch für mich als Vorsitzender des RC Allgäu ist dieser Tag immer sehr schön, weil ich mit allen noch kurz reden und ihnen ein gutes neues Jahr wünschen kann“, sagt Klaus Görig.

Welche prominente Olympia-Teilnehmerin die Günzacher getroffen haben

Diesmal hatte der RC Allgäu 14 Aktive angemeldet, zwei fielen wegen Krankheit leider kurzfristig aus. Das verbliebene Dutzend schlug sich tapfer in einem Feld mit den sehr guten Sportlern von den Allgäuer Laufsport Teams – und es waren Sportler dabei, die sogar Olympia-Erfahrung hatten. 2008 in Peking und 2012 in London war Sabrina Mockenhaupt angetreten. Sie ist allein 45-fache Deutsche Meisterin. In Kempten startete die Spitzenathletin über die zehn Kilometer.

Zwei Sportler des RC Allgäu holten sogar Podestplätze. So gewann in der AK 80 Hermann Knauer aus Obergünzburg über fünf Kilometer und der ebenfalls aus Obergünzburg stammende Fred Aßmann wurde Dritter in der AK 65. Damit holten die Mitglieder des Verein in der Saison 2022 insgesamt 44 Podestplätze bei 159 Starts.

Auf der Fünf-Kilometer-Strecke waren 303 Frauen und 370 Männer unterwegs, darunter auch Michael Bauer Michael. In 25:58 Minuten lief er in der AK 55 auf Platz fünf. Nachwuchssportlerin Leonie Reisch musste wegen Magenprobleme aufgeben.

Mit der Erfahrung des New York Marathons in den Beinen

Auf der Strecke über zehn Kilometer waren 255 Frauen und 666 Männer unterwegs. Jenifer Knoller erreichte in 52:28 Minuten Platz 34 in der Hauptklasse der Frauen, Melanie Behr wurde 15. in 56:43 Minuten in der Klasse W40. Gisela Haggenmiller, mit der Erfahrung vom New York Marathon im November in den Beinen, freute sich über Rang sieben.

Bei der Mannschaftswertung der Frauen holten diese drei Sportlerinnen den 16. Platz von 22 Teams. Sie kamen auf eine Gesamtzeit von 2:54:44 Stunden.

Auch die anderen Männer des RC Allgäu waren in ihren Altersklassen gut platziert. Dazu zählten auch die beiden Neuzugänge aus Obergünzburg. Michael Dörfler platzierte sich in einer Zeit von 40:22 Minuten auf Rang 80 unter den Top 100 und in der AK 40 auf Platz neun. Andreas Wolf erreichte Platz 38 in der AK 40 in 47:41 Minuten. Nach 45:27 Minuten passierte Patrick Mayr als 45. in der M 30 die Ziellinie, Markus Lerf wurde in 46:52 Minuten 19. in der AK 45 und Reinhard Kral in 51:11 Minuten 21. in der AK 55.

In der Mannschaftswertung kamen 80 Teams in die Wertung. Platz 19 ging an den RC Allgäu I mit Dörfler, Mayr, Lerf mit 2:12:41 Stunden. Auf Platz 43 landete der RC Allgäu II mit Wolf, Aßmann, Kral in 2:29:19 Stunden.

So ordnet der RCA-Vorsitzende Görig das Ergebnis ein

Klaus Görig war begeistert: „Es war ein wunderschöner Tag bei 15 Grad, super Laufwetter und toller Stimmung. Bei solch einem großen Starterfeld mit sehr starken Läufern und Läuferinnen haben sich unsere Aktiven tapfer geschlagen.“

Lesen Sie auch: Diese Obergünzburgerin hat trotz Verletzung am New York City Marathon teilgenommen

Darum sind Radrennen in Günzach bei Olympiasiegern und Weltmeistern so beliebt