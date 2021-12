Aus Liebe zu Marktoberdorf: Was Kulturpreisträger Laferton antreibt

Siegfried Laferton erhält den Kulturpreis der Stadt, die Genovefa-Brenner-Medaille. Sein Hauptwerk dreht sich um die „Fischeriana“. So ordnet er die Ehrung ein.

Für ihn sei die Auszeichnung „ein glänzendes i-Tüpfelchen“ und zugleich Ansporn, sich weiterhin in der Erforschung der Heimatgeschichte zu vertiefen. In der ihm eigenen Bescheidenheit hat Siegfried Laferton den Kulturpreis der Stadt Marktoberdorf, die Genovefa-Brenner-Medaille, aus den Händen von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell entgegengenommen. Einstimmig hatte der Kulturausschuss ihn dafür nominiert.

Landrichter Fischer hat es Laferton angetan

Erst vor kurzem hatte Laferton das Buch „Fundus der Heimatgeschichte“ veröffentlicht. Auch das beschäftigt sich wie das erste Buch „Aus Fischers Sagenschatz“ mit der sogenannten „Fischeriana“, der 54-bändigen Sammlung des ehemaligen Landrichters Ludwig Wilhelm Fischer, geboren vor 204 Jahren. Dessen Werk gilt wegen seiner Detailtreue und seines Umfangs zur Heimatgeschichte in und um den damaligen Markt Oberdorf als derart wertvoll, dass es in der Bayerischen Staatsbibliothek lagert. Laferton war es, der es aus dem Sütterlin in die heutige Schrift übertrug, ordnete und den Leserinnen und Lesern begreifbar machte. Er habe damit gleichsam ein Fenster in die Vergangenheit geöffnet, sagte Hell.

Heimatforscher aus Marktoberdorf schreibt viel beachtete Werke

Ähnlich beschrieb Kulturamtsleiter Rupert Filser sein Wirken: „Zum Glück gibt es Personen wie Siegfried Laferton, die Geschichte in interessanter Form erfahrbar und erlebbar machen und für die Nachwelt erhaltenswert darstellen.“ Laferton wurde in Marktoberdorf geboren, wuchs dort auf und machte am hiesigen Gymnasium sein Abitur. Das Erforschen der Heimatgeschichte beschäftigte ihn früh und ließ ihn seitdem nicht los. So befasste er sich wohl folgerichtig bei der Zulassungsarbeit zum Abschluss seines Lehramts-Studiums mit dem Thema „Tiroler Hütkinder in Bayerisch-Schwaben“, auch „Schwabenkinder“ genannt. Dieses Werk, so Filser, werde in Fachkreisen nach wie vor geschätzt. Zahlreiche Vorträge, Monografien und Veröffentlichungen zu Volkskunde, Begebenheiten, Personen und Persönlichkeiten folgten.

Laferton engagiert sich seit Jahrzehnten im Heimatverein und war von 1993 bis 1996 ehrenamtlicher Leiter des Stadtmuseums. Auch publizierte er in einer zehnteiligen Serie in der Allgäuer Zeitung eine wissenschaftliche Aufarbeitung des „Falls Stephan Weyrauch“. Die Darstellung des Verfahrens, das letztendlich zur Hinrichtung des Ehebrechers Stephan Weyrauch in Oberdorf 1754 führte, gibt laut Filser einen tiefen Einblick in die Rechts- und Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts.

Geschichte von Marktoberdorf im Internet verfügbar

Als Lafertons Hauptwerk gilt die Auseinandersetzung mit der „Fischeriana“, die mit finanzieller Unterstützung der Stadt und des Heimatvereins Marktoberdorf digitalisiert wurde und für jeden im Internet einsehbar ist. „Mögen noch weitere Editionen zu diesem Thema folgen“, wünschte sich Filser.

Zeit hätte Laferton bestimmt. Der 66-Jährige war zuletzt an der Grundschule Stötten tätig und genießt nun „nach vielen Jahren der Forschung und Arbeit“ seinen Ruhestand. Wobei: Ans Aufhören denkt er nicht. Dabei hoffe er, auch andere für die Heimatkunde und speziell für die „Fischeriana“ begeistern zu können, sagte er.