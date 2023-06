Land.Gast.Wirt: Hier kommen Landwirte, Verarbeiter und Gastronomen aus dem Allgäu zusammen

Bei der Veranstaltung Land.Gast.Wirt treffen sich Landwirte und Gastronomen aus dem Allgäu. Das Ziel: Regionale Produkte in die lokalen Gasthäuser bringen.

13.06.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Von A wie Aroniawein bis Z wie Ziegenfleisch: Bei der Veranstaltung Land.Gast.Wirt in der Destillerie Waldbrand haben sich 30 Gastronomen, (Bio)-Landwirte und (Bio)-Verarbeiter über die Angebote beziehungsweise Nachfrage im Bereich heimischer Produkte informiert. Dabei konnten sie neue Kontakte knüpfen und auch die ein oder andere Bestellung entgegen nehmen.

Akteure in der Gastronomie und der Landwirtschaft zusammenbringen

Welche Idee hinter Land.Gast.Wirt steht, erklärt Landrätin Maria Rita Zinnecker: „Das Konzept ist ganz einfach: Viele Gastronomen sind auf der Suche nach regionalen Produkten. Und die Landwirte wollen ihre hochwertigen Produkte auf die Teller der Gasthäuser bringen.“ Gastronomen wie Landwirte hätten aber wenig Zeit, Anbieter zu recherchieren oder Gastronomen einzeln anzusprechen und Kostproben vorbei zu bringen. „Hier setzen wir an und bringen die Akteure zusammen“, sagt Zinnecker.

Da die Landwirte und Verarbeiter bei der Veranstaltung Kostproben dabeihatten, konnten sich die Gastronomen und Köche gleich vor Ort von den Produkten überzeugen und zu möglichen Mengen, Preisen und Lieferoptionen austauschen. Neben Bier, Fleisch, Käse und Kartoffeln wurden Edelbrände, Essig, Öl, Senf und Hanfnudeln präsentiert. Auch küchenfertige Rindfleischbolognese, Kräuterseitlinge und Heumilcheis waren unter den regionalen Bio-Produkten zu finden.

Die verschiedenen Anbieter bringen Kostproben mit. Bild: Landratsamt Ostallgäu

Gastronomen und Produzenten freuen sich über den Austausch

Dass der Ansatz funktioniert, bestätigt Nadine Schellenberger vom Gasthaus Vilstalsäge in Pfronten: „Ohne die Veranstaltung hätten wir Anbieter wie Allgäu Aronia nie kennengelernt. Ich freue mich schon darauf, in der Vilstalsäge mit den Aroniabeeren zu arbeiten – die entsprechende Bestellung ist schon ausgelöst.“ Auch Christoph Engert von der Wildnismanufaktur bekräftigt, wie wertvoll der Austausch sei: „Gerade bei so besonderen Produkten wie unseren Kräuterseitlingen sind ein persönliches Gespräch und Kostproben Gold wert.“ Veranstaltet wird „Land.Gast.Wirt – kooperieren und gemeinsam profitieren“ von der Öko-Modellregion und dem Regionalmanagement Ostallgäu, das auch die Genusstage koordiniert.

Das Format wurde im Jahr 2022 ins Leben gerufen und soll künftig alle ein bis zwei Jahre stattfinden. Interessierte Gastronomen, (Bio)-Landwirte und (Bio-)Verarbeiter können sich bei Jana Kaufmann unter E-Mail jana.kaufmann@lra-oal.bayern.de, Telefon 08342/911-353 oder bei Lisa Mader unter der E-Mail lisa.mader@lra-oal.bayern.de oder telefonisch unter 08342/911-453 melden. Weitere Informationen zu den Projekten gibt es unter: www.allgaeuer-genusstage.de sowie www.oekomodellregion-ostallgaeu.de

Lesen Sie auch: Wirtshaussterben: Wie steht es um die Gaststätten im Ostallgäu?