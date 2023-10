Im Zeichen des Jazz: "Es geht darum, was zwischen den Tönen passiert"

Das Landes-Jugendjazzorchester Bayern ist zum Arbeitstreffen in der Bayerischen Musikakademie zusammengekommen. Ein exklusiver Blick in den Probenraum.

"Die Stimmung ist einfach super", sagt Harald Rüschenbaum. Der künstlerische Leiter des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern (LJJB) strahlt. Er steht an diesem Mittwochnachmittag im Richard-Wengenmeier-Saal der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf - inmitten seiner Schützlinge, die aus ganz Bayern zum 161. Arbeitstreffen nach Marktoberdorf gekommen sind. Arbeitstreffen - das klingt erst einmal nach viel Anstrengung. Was genau dahinter steckt, zeigt sich bei einem Blick in den Probenraum, in dem - so viel schon einmal vorweg - die Freude an der Musik im Vordergrund steht.

Zwei Big Bands und "alles neu"

Fünf Tage lang geht das Arbeitstreffen des LJJBs, das dieses Mal unter einem besonderen Stern steht. "Alles neu", hieß es nämlich. Zum Beginn des Arbeitstreffens haben sich zwei neue Big Bands formiert. Auch das Vocalensemble hat neue Sängerinnen und Sänger willkommen geheißen. Innerhalb weniger Tage heißt es für die Jugendlichen nun: zusammenfinden und einen gemeinsamen Klang finden. Hilfe und Begleitung bekommen sie dabei von hochrangigen Dozentinnen und Dozenten: künstlerischer Leiter und Star-Schlagzeuger Harald Rüschenbaum, Karsten Gorzel (Saxofon, Komposition, Arrangement), Peter Tuscher (Trompete), Johannes Herrlich (Posaune), Julian Ritter (Saxofon, Komposition, Arrangement), Heidi Bayer (Trompete) und Fiona Grond (Gesang).

Bei dieser Probe steht ein Gesangsstück auf dem Programm: "Some Kind of Mystery". Die beiden Sängerinnen Natascha Weindler und Laura Biank bringen sich in Position. Ihnen gegenüber sitzt die Big Band. "Die beiden singen nun zum ersten Mal mit der Band", erklärt Rüschenbaum. "Es wird spannend." Jazz sei nämlich nicht nur das bloße Spielen von Noten. "Es geht darum, was zwischen den Tönen passiert", erklärt Rüschenbaum. Die Musiker schmücken Teile aus. Das harmonische Hören sei wichtig im Jazz. Hören und unterstützend Spielen. "Dieser Prozess wird geübt" - zusammen mit Karsten Gorzel, der das Stück arrangiert hat.

Der Zeitdruck ist groß

"Es geht mir jetzt erst einmal nur um die Rhythmik", sagt dieser zu den Jugendlichen. Teil für Teil geht er mit den Musikerinnen und Musikern das Stück durch und setzt es anschließend zu einem Gesamtwerk zusammen. "Karsten Gorzel hat schon viel für das Landes-Jugendjazzorchester geschrieben", sagt Rüschenbaum. Mit seinen Arbeitsvorlagen können die Musiker verschieden umgehen. "Karsten Gorzel schafft es, dass es am Ende das Stück der Band ist."

"Es geht um das, was zwischen den Tönen passiert", sagt der künstlerische Leiter, Harald Rüschenbaum. Bild: Stefanie Gronostay

Dafür braucht es Zeit und Arbeit. Gorzel feilt mit der Band an Intonation, Rhythmik und vielem mehr. Zeit haben die Musiker jedoch wenig. Bereits am Tag drauf ist das Gala-Konzert, bei dem das Stück aufgeführt wird (siehe Artikel oben). Doch für ein Orchester wie das LJJB ist das kein Problem.

