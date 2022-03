Landkreis Ostallgäu heißt 88 Flüchtlinge willkommen: Hier sollen die Menschen unterkommen

Am Sonntag sind im Ostallgäu 88 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. In Marktoberdorf wurden dazu innerhalb kürzester Zeit Notunterkünfte geschaffen.

13.03.2022 | Stand: 16:41 Uhr

88 Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Sonntag im Ostallgäu angekommen. Die Regierung von Schwaben hat die Geflüchteten dem Landkreis zugewiesen. Bereits am Freitag wurden in Marktoberdorf Vorbereitungen für die Ankunft der Menschen getroffen. Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bauten mit Unterstützung der Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit in der Turnhalle des Gymnasiums Feldbetten auf. Laut Regierungsdirektor Ralf Kinkel, der beim Landratsamt Ostallgäu für die Koordination zuständig ist, sind diese Anlaufstellen für Flüchtlinge gedacht, die der Freistaat dem Landkreis zuweist.

Landkreis Ostallgäu musste weitere Notaufnahmeplätze schaffen

Über das Wochenende wurden in Schwaben erneut zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Das Problem ist jedoch: Das Ankerzentrum in Augsburg für die Erstregistrierung ist voll belegt. Daher wurden die Kreisverwaltungsbehörden gebeten, weitere Notaufnahmeplätze zu schaffen. In Marktoberdorf bereiteten Kräfte des BRK am Freitag die Turnhalle des Gymnasiums sowie die Turnhalle der Berufsschule für die Flüchtlinge vor. Schnelleinsatzgruppen sorgen dort für Schlaf- und Aufenthaltsgelegenheiten, sanitäre Anlagen, Wäsche und Lebensmittel.

Ukraine-Flüchtlinge werden von Augsburg nach Marktoberdorf gebracht

Am Freitag war noch völlig unklar wann und wie viele Flüchtlinge am Wochenende ins Ostallgäu kommen sollen. „Es gibt noch keine weiteren Informationen vom Freistaat“, sagte Kinkel am Freitagnachmittag. Kurzfristig kündigten sich für Sonntag schließlich zwei Busse mit insgesamt etwa 90 Personen an. Die Flüchtlinge starteten in der zentralen Aufnahmestelle der Regierung von Schwaben in Augsburg und wurden von dort aus nach Marktoberdorf gebracht. Sie wurden bereits in Augsburg registriert und auf Corona getestet.

Die Turnhallen in Marktoberdorf dienten als erste Anlaufstellen. Am Gymnasium wurden etwa 150 Feldbetten bereitgestellt, auch in der Turnhalle der Berufsschule wurden Schlafplätze geschaffen. „Falls wir Ausweichmöglichkeiten brauchen“, sagte Kinkel. Die Flüchtlinge erhielten bei ihrer Ankunft im Ostallgäu ein warmes Essen sowie Hygienepakete.

„Wir arbeiten daran, die angekommenen Flüchtlinge in private Unterkünfte zu vermitteln“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker am Sonntag. Bereits in den vergangenen Wochen appellierte sie an die Bürgerinnen und Bürger, verfügbaren Wohnraum zu melden. Mit der ersten Resonanz zeigte sich Zinnecker zufrieden. „Da wir aber davon ausgehen, dass wir in den kommenden Wochen noch mehr Flüchtlinge zugewiesen bekommen, sind wir sehr dankbar für weitere Angebote zur Unterbringung.“ Diese können unter der E-Mail-Adresse asyl@lra-oal.bayern.de dem Landkreis gemeldet werden. Die Asylbewerberunterkünfte des Landkreises sind bereits fast komplett belegt, teilt das Landratsamt Ostallgäu mit.

