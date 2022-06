Im Ostallgäu sollen Fahrradweg-Lücken entlang der Kreisstraßen geschlossen werden – auch auf der OAL3 zwischen Aitrang und Unterthingau.

13.06.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In der jüngsten Gemeinderatssitzung Aitrangs war auch die Alltagsradwegeplanung des Landkreises im Gemeindegebiet Thema. Dabei wurde beraten, ob und wie die in den Bereichen zwischen Aitrang und Unterthingau und von Aitrang in Richtung Salenwang bestehenden Netzlücken geschlossen werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.