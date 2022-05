Landleben will gelernt sein: Autor Björn Kern stellt seinen Roman in Marktoberdorf vor

Was passiert, wenn eine Familie von der Großstadt aufs Land zieht? Es geht eine Menge schief. Björn Kern erzählt in seinem Roman von den Tücken des Landlebens.

21.05.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals las Björn Kern aus seinem Buch „Wo die wilden Väter wohnen. Eine Stadtfamilie wagt sich aufs Land“. Den trotz des schönen Wetters gekommenen Zuhörern bescherte er damit einen äußerst vergnüglichen Abend.

Im Gespräch mit Martin Vogler vom Kulturamt der Stadt Marktoberdorf erzählte Kern eingangs, dass die Veranstalter der Lesungen heuer stets darum gebeten hätten, von seinen drei neu veröffentlichten Büchern das lustigste auszuwählen. Denn nach den Coronazeiten bräuchten die Menschen etwas zum Lachen.

Björn Kern erhielt zahlreiche Auszeichnungen

Geboren im Südschwarzwald, lebte er zuletzt über zehn Jahre in Berlin und ist nun mit seiner Familie ins Oderbruch gezogen. Für seine Bücher erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: unter anderem das Casa-Baldi-Stipendium der Villa Massimo, den Brüder-Grimm-Preis sowie zuletzt das Stipendium des Landes Brandenburg.

Den Traum vom Landleben, den will Björn Kern mit Frau und Töchterchen verwirklichen. Vor allem aber will er Töchterchen Sophie fern von Großstadtgefahren frei in der Natur aufwachsen lassen. So ziehen sie von der städtischen Etagenwohnung auf einen verfallenen Hof im Oderbruch. Müllvermeidung und Selbstversorgung sind angesagt.

Doch das Landleben hat auch seine Tücken. Denn während seine Tochter sich rasend schnell akklimatisiert, realisiert Björn Kern, dass es ihm an den zentralen Fertigkeiten eines Landvaters mangelt. So scheitert er bereits am Fahrplanlesen für die Busfahrt zum Einkaufen in der Kreisstadt. Er scheitert auch beim Gemüseanbau und vor allem beim Ausnehmen eines versehentlich geangelten Fisches.

Wortgewandt, unterhaltsam und witzig, vor allem aber überaus selbstironisch erzählt er von einem ungeahnten Kulturschock, den er anfangs auf dem Land erlebt. Immer wieder versucht er die Tochter vor Gefahren zu bewahren, die sich in seinen Gedanken auftürmen – und die dann wie Seifenblasen zerplatzen. Doch mit der Zeit lernt er die wortkargen Landväter mit ihrer stoischen Lässigkeit um sich herum verstehen.

Aber auch die Landväter lernen ihn zu schätzen. Sie lernen, dass er nicht arbeitslos ist, sondern zuhause arbeitet und sich nicht von seiner Frau aushalten lässt. Gelächter und viel Beifall dankten dem Autor nicht nur am Ende seiner Lesung. Und viele der Anwesenden besorgten sich gleich das Buch am aufgebauten Bücherstand der Buchhandlung Eselsohr und ließen sich ihr Exemplar auch gleich signieren.

