Landrätin und BRK rufen Bürger auf, sich für Corona-Impfung anzumelden

24.04.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Die Corona-Schutzimpfungen im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren kommen gut voran. Da die Anzahl der registrierten Personen kleiner wird, stehen die Chancen für einen schnellen Impftermin derzeit gut. Landrätin Maria Rita Zinnecker und das Bayerische Rote Kreuz als Betreiber der Impfzentren im Ostallgäu und in Kaufbeuren rufen besonders die Über-70-Jährigen und Über-80-Jährigen dazu auf, sich jetzt für eine Impfung zu registrieren. Auch für die Über-60-Jährige ist es sinnvoll, sich um einen Termin zu bemühen. (Lesen Sie auch: Jeden Impfstoff der ankommt verimpfen: Immer mehr Landkreise bieten offene Aktionen an)

Stabile Impfstoff-Lieferungen für das Ostallgäu erwartet

„Rund 45.000 Impfungen sind bisher über die beiden Impfzentren erfolgt. Und wir erwarten in den nächsten Wochen weiter stabile Lieferungen von Impfstoffen“, sagt Landrätin Zinnecker. Es werde also zukünftig ein ausreichendes Angebot an Impfstoff zur Verfügung stehen. Sehr wichtig ist laut Zinnecker, dass der zur Verfügung stehende Impfstoff so schnell wie möglich verimpft werden kann. „Für die Planung und Umsetzung der Impfkampagne ist entscheidend, dass genügend Impfwillige registriert sind. Nur so kann eine optimale Verteilung der Impfdosen erfolgen. Nehmen Sie das kostenfreie Impfangebot an und registrieren Sie sich für einen Termin“, appelliert die Landrätin an alle impfwilligen Bürger. Natürlich könne man sich auch an den Hausarzt wenden und dort einen Termin vereinbaren. „Nutzen Sie das Angebot für einen schnelleren Weg zurück zur Normalität“, sagt Alexander Denzel vom BRK-Kreisverband Ostallgäu. (Lesen Sie auch: Ärztlicher Leiter der Impfzentren: „Die Wurzel allen Übels ist der Impfstoffmangel“)

Software ermittelt Reihenfolge für die Corona-Impfung

25.000 Personen sind derzeit für eine Impfung in den beiden Impfzentren registriert. Eine Software ermittelt automatisch auf Grundlage der Prioritäten der Corona-Impfverordnung eine Reihenfolge für die Impftermine. Die meisten Registrierten sind inzwischen aus den Priorisierungsgruppen 3 und 4. Gerade für Über-70-Jährige und Über-80-Jährige ist daher jetzt die beste Gelegenheit, schnell an einen baldigen Termin für die Erstimpfung zu kommen.

In der besonders gefährdeten Gruppe der Über-80-Jährigen haben jetzt über 82 Prozent eine erste Impfung und auch schon über 73 Prozent eine zweite Impfung erhalten. Schon kurz nach der Betriebsaufnahme der Impfzentren wurden die Bewohner und Pflegekräfte, der Alten- und Pflegeheime in Stadt und Landkreis, die ebenfalls zur höchsten Priorität gehören, geimpft. Nach den Personengruppen aus der höchsten Priorität (Stufe 1) finden auch bereits seit einiger Zeit Impfungen von Personen aus den Gruppen mit hoher Priorität (Stufe 2) statt. Dazu gehören unter anderem die Über-70-Jährigen, von denen rund ein Drittel bereits eine erste Impfung erhalten hat.

Lesen Sie auch: Impfung mit AstraZeneca für alle in Bayern: Das müssen Sie jetzt wissen

Lesen Sie auch