Landrätin zur Zukunft des Ostallgäus: "Die größte Aufgabe ist der Klimawandel"

Landrätin Maria Rita Zinnecker spricht im Interview über die Herausforderungen für das Ostallgäu. Und sagt, was sie über das Verhältnis zu Kaufbeuren denkt.

12.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Maria Rita Zinnecker: Das Ostallgäu ist in den vergangenen 50 Jahren als Landkreis zusammengewachsen zu einer guten und schlagkräftigen Einheit. Was die Menschen eint, ist die Liebe zur Kultur, den Traditionen und dem Brauchtum, was sich auch widerspiegelt in den vielen Vereinen und Organisationen. Wie sehr der Landkreis in den Herzen der Menschen angekommen ist, zeigt die Zuschrift eines Bürgers aus Eisenberg, die ich kürzlich erhalten habe. In mehreren selbstgeschriebenen Liedern drückt er seine Zuneigung zum Ostallgäu aus, seiner Heimat, auf die er stolz ist. Ein gutes Beispiel dafür, wie sich eine Heimatidentität gebildet hat.

