Landratsamt baut Zelt für Flüchtlinge in Marktoberdorf

Das Zelt soll Platz für 50 Flüchtlinge bieten. Die Behörde spricht von einer Übergangslösung. Wie lange diese dauern soll und wo die Unterkunft errichtet wird.

23.11.2023

Jede Woche werden dem Landkreis Ostallgäu neue Flüchtlinge zugewiesen. Die Behörde weiß schon nicht mehr, wohin mit all den Menschen. Nun hat sie eine Behelfslösung gefunden: Auf dem Westplatzplatz am Behördensitz in Marktoberdorf soll ein Zelt aufgestellt werden.

Das Landratsamt spricht von einer temporären Unterbringung. Geplant sei eine Laufzeit von sechs Monaten, heißt es in der Pressemitteilung. Das Zelt soll in der Woche nach dem 4. Dezember errichtet werden. „Marktoberdorf hat bereits eine große Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Diese Möglichkeit nutzen wir nur, weil die zu uns geschickten Menschen ansonsten auf der Straße stehen würden. Wir werden alles dafür tun, diese Notunterkunft so schnell wie möglich wieder aufzulösen.“

Hintergrund der Errichtung dieser weiteren Notunterkunft für Flüchtlinge sind die anhaltenden Zuweisungen durch die Regierung von Schwaben. Die regulären Unterkünfte für Geflüchtete sind alle belegt. Als Notunterkünfte werden bereits das Tageshaus Eschers und die Berufsschulturnhalle in Marktoberdorf genutzt. Da die zugewiesenen Menschen ansonsten von Obdachlosigkeit bedroht seien, habe das Landratsamt auf weitere schnell verfügbare Liegenschaften zugreifen müssen – jetzt sogar auch auf dem eigenen Parkplatz, heißt es.

