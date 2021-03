Wie sich das Ostallgäu in ein Blütenreich verwandeln soll

Bunt geht es zu auf einer artenreichen Blumenwiese. Starke Dünung und häufigeres Mähen führten seit den 1980-er Jahren dazu, dass es in den Wiesen immer weniger Vielfalt gibt. Der Landschaftspflegeverband will nun gemeinsam mit Landwirten das Ostallgäu wieder in eine vielfältig blühende Landschaft verwandeln.