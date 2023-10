"Riesengroße Freude" - CSU-Kandidat Andreas Kaufmann zieht erstmals in den Landtag ein

CSU-Mann Andreas Kaufmann (42) holt sich das Direktmandat im Stimmkreis Marktoberdorf. Reicht es auch für Zweitplatzierte Susen Knabner noch für den Landtag?

09.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der CSU-Direktkandidat Andreas Kaufmann (Roßhaupten) zieht erstmals in den bayerischen Landtag ein. Der 42-Jährige siegte im Stimmkreis Marktoberdorf deutlich vor Susen Knabner (Freie Wähler). Kaufmann holte 39,7 Prozent der Erststimmen. Während die CSU jedoch mit 35,3 Prozent im Stimmkreis unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2018 blieb, legten die Freie Wähler über zehn Prozentpunkte zu und erzielten 23,9 Prozent. Verluste erlitten in der Region auch die Grünen und die SPD. Die Sozialdemokraten schafften es gerade so über die Fünf-Prozent Marke. Die AfD holte knapp fünf Prozentpunkte mehr als 2018 und erzielte 13,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,4 Prozent. Stand aller Ergebnisse nach 210 von 211 ausgezählten Wahllokalen. Lesen Sie auch: So hat der Stimmkreis Marktoberdorf 711 gewählt

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.