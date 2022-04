Selfie mit Kalb Alma: Wie ein junger Landwirt aus Obergünzburg auf Instagram begeistert

Landwirt Daniel Schmid aus Obergünzburg postet auf Instagram lustige Beiträge mit seinen Tieren – live aus dem Stall. Damit möchte er vor allem eines erreichen.

Wenn Daniel Schmid bei seinen Lieblingen im Stall oder auf der Weide ist, dann folgen ihm dabei über 2000 Menschen. Sie sind ganz nah dran. Sie sehen, wie der Landwirt in Obergünzburg (Ostallgäu) mit seinen Tieren schmust, mit dem Traktor unterwegs ist und seine Ziegen füttert.

Ganz nah dran: Das heißt über den Handybildschirm. Daniel Schmid ist nämlich nicht nur auf seinem Hof unterwegs, sondern auch auf der Internetplattform Instagram. Dort teilt er fast täglich Bilder und Videos mit seinen tierischen Schützlingen. Und diese erobern die Herzen der Zuschauer im Sturm. (Lesen Sie dazu auch: Die Influencer vom Bauernhof: Wie Allgäuer Landwirte Millionen-Aufrufe erzielen)

Daniel Schmid aus Obergünzburg kann sich die Namen all seiner Tiere merken

Sie heißen Jolly, Mary, Lissi, Erna und Martha. Sie tollen herum, schmatzen und lieben es zu schmusen. Die Rede ist von Daniel Schmids Kühen, die regelmäßig in seinen Videos auftreten. Er kann sich jeden Namen merken, wenn es um seine Tiere geht. 37 Kühe sind es und zwei Ziegen: Zieglinde und Rudi. (Lesen Sie auch: Landwirt aus Unterthingau begeistert 600.000 Menschen auf TikTok)

Der junge Landwirt betreibt seinen Instgram-Account seit zwei Jahren

Seit ungefähr zwei Jahren ist der 24-Jährige im Internet präsent. Er zeigt auf Instagram Fotos und kurze Videos von sich selbst bei der Arbeit auf dem Hof und mit seinen Tieren. Unter jedem Beitrag findet sich ein kleiner Text, in dem er erklärt, an was er gerade arbeitet, oder seine Kühe vorstellt.

Und das scheint gut bei den Menschen anzukommen: Über 630 Bilder hat er in zwei Jahren gepostet und ungefähr 2400 Instagram-Nutzer folgen seiner Seite. „Anfangs war es nur zum Spaß, weil ich eben gerne fotografiere. Dann ist es irgendwie besser gelaufen als gedacht und ich habe weitergemacht“, sagt Daniel Schmid. Ungefähr eine Stunde pro Tag bastelt er an seinem Account, stellt neue Videos oder Fotos hoch. „Die Bilder entstehen hauptsächlich spontan während der Arbeit. Ich muss da nicht viel machen – die Tiere machen das meiste!“, sagt er.

Regelmäßig postet Daniel Schmid Bilder und Videos von seinen Tieren und seiner Arbeit auf Instagram. Bild: Daniel Schmid

Daniel Schmid aus Obergünzburg: "Landwirtschaft ist etwas Schönes"

Schmid will mit seinem Instagram-Account zeigen, dass Landwirtschaft etwas Schönes ist. Die Nähe zu den Tieren und zur Natur, die frische Luft und das Landleben sind für ihn einfach alles. Er schätze daran besonders, dass es so unglaublich abwechslungsreich sei. Seine Tiere sind sein Ein und Alles – mit seinen Ziegen geht er sogar häufig spazieren. Und das möchte er seinen Followern zeigen.

Außerdem möchte der 24-Jährige etwaige Vorurteile, die besonders bei der Haltung von Nutztieren kursieren, entkräften: „Manchmal kommt es mir so vor, als würde regelrecht über die Landwirtschaft gelästert werden.“ Schmid will darstellen, wie wohl sich Tiere auf einem Bauernhof fühlen können und sollen. Auch deshalb postet er Beiträge auf Instagram. Außerdem tauscht er sich gerne mit anderen Landwirten aus. Instagram bietet dafür eine gute Möglichkeit.

Den Hof seiner Eltern wollte er unbedingt übernehmen

Was man im Internet nicht sieht, ist der durchgetaktete Tagesablauf des jungen Landwirts. In der Früh steht er schon um halb 6 auf und melkt erst einmal die Kühe, bevor er nach Landsberg am Lech zur Schule fährt. Er macht neben der Arbeit auf dem Hof eine Ausbildung zum Agrartechniker für Landbau.

Er wollte schon immer, dass der Hof seiner Eltern in Hauprechts, nahe Obergünzburg, weitergeführt wird. Dieser sei nämlich schon an die 500 Jahre alt. Also übernahm er ihn und fing eine dazu passende Ausbildung an. „Ich will gut ausgebildet sein für die Arbeit als Landwirt. Darum gehe ich Vollzeit zur Schule.“ Seine Eltern kümmern sich um die Tiere und den Hof, solange er weg ist.

Schmid hat lange Arbeitstage

Die meiste Arbeit übernimmt aber trotzdem er – in der Früh und am Abend. „Klar habe ich ungefähr doppelt so viel Arbeit wie andere, aber ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde“, sagt der 24-Jährige. Zwei Mal am Tag müssen die Kühe gemolken werden. Sie werden vormittags aus dem Stall herausgetrieben und abends um ungefähr 17 Uhr wieder hinein. Nach der letzten Fütterung geht Schmids Tag dann langsam zu Ende. Im Sommer komme noch die Heuernte dazu, die sehr viel Zeit beanspruche, da die Wiese doch recht groß sei, erklärt er.

Der 24-jährige Landwirt will umstellen auf Bio

Auf Daniel Schmids Hof verbringen die Kühe die Zeit teils im Stall, teils draußen auf der Weide. „Unser Stall ist aus den 1970er Jahren“, sagt der Landwirt. Er wolle bis 2024 einen völlig neuen dazu bauen. Viel Platz sei nämlich wichtig für eine artgerechte Tierhaltung. Schmid hat große Pläne für die Zukunft: Er möchte seinen Hof zum Bio-Betrieb machen. Im Herbst möchte er Biomilch und seinen eigenen Mozzarella verkaufen. Dafür hat er sich schon beim Verband der Marke „Bioland“ angemeldet, unter dessen Logo die Produkte verkauft werden sollen.

Viel Zeit für den Hof ergab sich aus der Corona-Pandemie

Während der Pandemie konnte Schmid sich aufgrund der vielen Zeit intensiv auf seine Landwirtschaft konzentrieren: „Da waren keine anderen Hobbys mehr, denen ich nachgehen konnte. Und das Homeschooling hat kaum Zeit beansprucht. Mein Fokus lag nur auf dem Betrieb“, sagt er. Er habe in diesen zwei Jahren viel erneuert und verbessert und auch Zeit für das eine oder andere Video auf Instagram gehabt.

