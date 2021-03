Ein Landwirt repariert einen Feldweg in Unterthingau ohne Absprache und stellt es der Gemeinde in Rechnung. Nach langem Hin und Her zahlt diese schließlich.

28.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Sauer aufgestoßen ist dem Marktrat Unterthingau die Rechnung eines Anliegers über die Reparatur des an sein Feld angrenzenden öffentlichen Feldwegs in der Gemarkung Unterthingau. Dabei wurde nicht die Höhe des geforderten Betrags von etwa 300 Euro bemängelt, sondern das nicht den aufgestellten Regeln entsprechende Vorgehen.