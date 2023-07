Im letzten Augenblick: Geldbörse wird kein Futter für die Kühe

Zeit für die Fütterung der Kühe in Bertoldshofen. Neben Gras steht unverhofft ein gefüllter Geldbeutel auf der Speisekarte.

Ein Landwirt in Bertoldshofen führte am Samstagabend das frisch gemähte Gras ein und verfütterte es an seine Kühe. Im letzten Augenblick entdeckte er im Schnittgut einen Geldbeutel.

Der Inhalte der Geldbörse: Diverse Papiere und Bargeld. Der Landwirt brachte die Fundsache zur Polizei. Die Beamten machten den Verlierer ausfindig. Er hatte den Geldbeutel nach einer Rast in Lindau zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe abgelegt und vergessen.

Portemonnaie rutscht im Kreisverkehr in die Wiese

Dort hielt sich das Portemonnaie länger als eine Stunde und mehr als 100 Kilometer Fahrzeit - bis es im Kreisverkehr bei Bertoldshofen herunterrutschte und in der Wiese landete.

Der Verlierer hatte sich bereits im Bereich Lindau auf die Suche nach dem Geldbeutel gemacht und freute sich über den überraschenden Fund.