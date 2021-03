Lange Wartezeiten für Fahrschüler in Marktoberdorf

Nach der Lockdown-Pause hat sich in den Fahrschulen in Marktoberdorf einiges verändert. Warum es bis zur Führerscheinprüfung deutlich länger dauert.

Es staut sich bei den Marktoberdorfer Fahrschulen. Seit diese nach der knapp zehnwöchigen Schließung wieder Schüler begrüßen dürfen, arbeiten die Fahrlehrer auf Hochtouren. „Wir sind mehr als voll“, sagt Matthias Mair von der Fahrschule Barnsteiner-Mair in Marktoberdorf. Nach der durch den Lockdown bedingten Pause wollen die Fahrschüler ihren Führerschein (fertig) machen – doch das dauert. Bis zu sechs Monate müssen die Lernenden derzeit einplanen, bis sie ihre Fahrerlaubnis in den Händen halten.

Mitarbeiter in Marktoberdorf ausgelastet

Auch bei der Fahrschule Weis in Marktoberdorf sind die Mitarbeiter ausgelastet. „Wir haben unsere Unterrichtszeiten sogar schon ausgeweitet“, sagt Inhaber Christian Weis. Während der Theorie-Grundstoff bisher am Montag- und Mittwochabend unterrichtet wurde, gibt es seit der Wiedereröffnung am 22. Februar weitere Einheiten über die Woche verteilt. Auch Mair und seine Angestellten boten teils bis zu vier Theoriestunden in der Woche an. „Das ist aber auf Dauer nicht machbar“, sagt Mair.

Der Theorieunterricht findet in Präsenz statt, doch mit weniger Schülern als üblich. Eineinhalb Meter Abstand müssen zwischen den einzelnen Schülern sein und alle Anwesenden im Raum müssen eine FFP2-Maske tragen. Wie es in einem Bericht des Landesverbands Bayerischer Fahrlehrer steht, genüge für den unterrichtenden Fahrlehrer eine medizinische Maske. Bei der Fahrschule Barnsteiner-Mair würden die Fahrlehrer trotzdem FFP2-Masken tragen. Gruppenarbeiten sind aber dennoch nicht möglich. „Wir können derzeit nur Frontalunterricht machen“, sagt Fahrlehrer Christian Weis. „So können wir den Stoff schon vermitteln“, ein schöner Unterricht sei das aber nicht.

Fahrschulen in Marktoberdorf desinfizieren die Autos

Auch bei den Fahrstunden hat sich einiges verändert. Bevor ein neuer Fahrschüler ans Lenkrad darf, muss die gesamte Armatur desinfiziert werden. Deshalb starte man die Fahrstunden bei Weis vor der Fahrschule. Dort befindet sich ein Spender mit Desinfektionsmittel. Im Auto müssen Fahrlehrer, Schüler und am Ende auch der Prüfer eine FFP2-Maske tragen. Für die Schüler ist das laut Matthias Mair kein größeres Problem. „Die sind das aus der Schule schon gewohnt“, sagt der Fahrlehrer. „Momentan geht es mit den Masken noch gut, aber wenn es wärmer wird, könnten die unangenehm werden“, sagt der Fahrlehrer.

Nur die Hälfte der Schüler darf in die Fahrschule

Aufwendig sei die Organisation der theoretischen Schulungen. „Jeder Schüler muss sich anmelden, wann er zum Theorieunterricht kommt“, sagt Mair. Während zu normalen Zeiten 30 Schüler im Unterrichtsraum der Fahrschule Barnsteiner-Mair in Marktoberdorf Platz finden, dürfen seit dem 22. Februar nur 16 gleichzeitig hinein.

So manchem Schüler fehle nach der knapp zehnwöchigen Unterbrechung zudem die Praxis. „Es braucht meist nochmals eine Doppelstunde Fahrpraxis, bevor die Schüler wieder auf dem Stand von vor dem Lockdown sind“, sagt Fahrlehrer Weis. Das bedeutet für die Fahrlehrer, mehr Zeit für zusätzliche Fahrstunden aufzubringen, die sie eigentlich nicht haben. Denn sie dürfen laut Gesetz eine Fahrzeit von 495 Minuten täglich, was acht Stunden und 25 Minuten entspricht, nicht überschreiten. Außerdem müssen sie regelmäßig Pausen einlegen.

Längere Wartezeiten für die Fahrschüler

Daher heißt es für die Fahrschüler: geduldig sein. Fünf Wochen müssen sie laut Mair etwa warten, bis sie einen Platz im Theorieunterricht bekommen. Für den Grundstoff müssen die Schüler noch etwa sieben Wochen einplanen und für die Fahrstunden weitere drei Monate. Alles in allem also ein halbes Jahr bis sie das begehrte Dokument in Händen halten können. Normalerweise kann man den Schein laut Weis in etwa zwei Monaten machen, doch Corona hat die Fahrschulen monatelang ausgebremst. Trotz des hohen Arbeitspensums überwiegt bei den Marktoberdorfer Fahrlehrern dennoch die Freude über die Öffnung.

„Wir sind in erster Linie froh, wieder arbeiten zu dürfen“, sagt Matthias Mair. „Wenn jeder flexibel ist, funktionieren die Fahr- und Theoriestunden auch unter den Corona-Auflagen gut“, sagt Christian Weis. „Es macht auch wieder richtig Spaß.“

