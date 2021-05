Lastwagen bleibt in Biessenhofen in Unterführung stecken

Ein Sattelzug ist in einer Unterführung in Biessenhofen stecken geblieben. Auf der B16 kam es deshalb zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen.

07.05.2021 | Stand: 14:36 Uhr

In Biessenhofen ist ein Lastwagen in einer Unterführung stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilte fuhr der Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag die B16 von Marktoberdorf kommend in Richtung Kaufbeuren. Die Südunterführung in Biessenhofen passierte der Fahrer mit seinem Lastwagen noch unbeschadet, blieb jedoch mit der Sattelzugmaschine samt Auflieger in der nördlichen Unterführung stecken. Der Lastwagen wurde dadurch so beschädigt, dass der Fahrer mit dem Lastwagen auch die Südunterführung nicht mehr passieren konnte.

Mehrstündiger Verkehrsbehinderung in Biessenhofen

Eine Speditionsfirma musste die Ladung des Sattelzugs umladen, was zu mehrstündigen Verkehrsbehinderungen führte. Der Lastwagen, an dem ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstand, wurde bis zu seiner Befreiung verkehrssicher abgestellt. Ob ein Schaden an der Bahnunterführung entstandne ist, muss noch geprüft werden.

