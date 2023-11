Diese Groß-Projekte stehen im Ostallgäu für mehr Inklusion an

Blick in die Zukunft der Lebenshilfe: Die Kaufbeurer Ludwig-Reinhard-Schule wird saniert und eine neue Kita in Neugablonz sowie ein Wohnheim in Füssen gebaut.

Mit 1400 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und ihr Tochterunternehmen, die Wertachtal-Werkstätten, einer der größten gemeinnützigen Träger im Allgäu. Grundlage allen Schaffens ist der Verein mit 725 Mitgliedern. Dessen Hauptversammlung in Marktoberdorf zeigte, wie vielfältig die Arbeit der Einrichtungen ist. „Wir im Vorstand, aber auch innerhalb der Lebenshilfe sind ein starkes Team“, sagte Vereinsvorsitzender Wolfgang Neumayer.

Der Weg für mehr inklusiven Wohnraum sei oft mit Hürden verbunden

Neumayer und die Geschäftsführer Ralf Grath, Claudia Kintrup und Klaus Prestele betonten, dass der Weg zu mehr inklusiven und sozialraumorientierten Angeboten oft mit Hürden verbunden sei.

Grath, der die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit verantwortet, ging auf zwei Mammutprojekte ein. Zum einen werde die Ludwig-Reinhard-Schule, das Kaufbeurer Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, ab 2024 umfassend saniert. Von 200 Schülerinnen und Schüler besuchen rund 130 nach dem Unterricht die benachbarte Heilpädagogische Tagesstätte und nutzen das Therapieangebot vor Ort. Was bislang Tür an Tür gut funktioniere, werde für mindestens 3,5 Jahre womöglich nur mit Einschränkungen umsetzbar sein, so Grath. Denn der Schulbetrieb werde in der Umbauphase nach Friesenried verlagert.

Neue Kindertagesstätte in Neugablonz geplant

Zweites großes Projekt ist die neue Kindertagesstätte in Neugablonz. Bis 2025 soll dort gemeinsam mit dem Gablonzer Siedlungswerk eine Einrichtung für 150 Kinder entstehen. In Füssen werden seit fünf Jahren Kinder in der Lebenshilfe-Kita auf dem Gelände der Wertachtal-Werkstätten betreut –in Containern, die aber ebenfalls einem Neubau weichen sollen.

Dass Füssen ein Schwerpunkt für Baumaßnahmen der Lebenshilfe sein wird, betonte Kintrup. Dort soll ab 2024 ein neues Wohnheim mit 24 Plätzen entstehen, darunter spezielle Wohnangebote für Menschen mit erworbener Hirnschädigung, etwa durch Unfälle oder Schlaganfälle. „Hier gibt es bisher kein Angebot im Ostallgäu, die Nachfrage ist entsprechend hoch.“ Kintrup hob auch den inklusiven Sport und die inklusiven Freizeiten hervor: „Mit viel Engagement entstehen super Programme, die aber noch mehr in die Breite kommen müssen.“ Ziel sei, mehr Externe zu begeistern. Teilnehmer sowie Vereine, die mitwirken.

Über 30 Außenarbeitsplätze sind in den vergangenen Jahren entstanden

Einblicke in Standortkonzepte und Trends bei Werk- und Förderstätten gaben Prestele und Grath. Klassische Werkstätten-Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung – ausgenommen die Förderstätten für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf – würden weniger. Das liege zum einen am Renteneintritt vieler Mitarbeiter und zugleich weniger Nachwuchs. Zum anderen entstanden in den vergangenen Jahren über 30 Außenarbeitsplätze. „Das ist ein Feld, das wir weiter ausbauen möchten.“ Auch wenn das – auch wegen fehlender Förderungen – zum Teil Pionierarbeit sei, sagte Grath.

Von bundesweitem Investitionsstau bei zugleich hohem Bedarf sprach Prestele. Die Modernisierungsmaßnahmen ab 2024 für das ehemalige Kinoton-Gebäude in Kaufbeuren habe man noch genehmigt bekommen. Ab nächstem Jahr würden Werkstätten aber nicht mehr durch die Ausgleichsabgabe gefördert. Wie künftig die Förderrichtlinien in Bayern aussehen, stehe noch nicht fest. „Wir versuchen, das Standortkonzept für die Werkstätten in Marktoberdorf noch heuer abzuschließen.“

Einen Überblick über das Spendenaufkommen 2023 gab Prestele. Dabei wurde klar, dass die Spendenkampagne für die Ukraine-Kooperation der Lebenshilfe besonders stark angenommen wurde. Auch die eigene Stiftung Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren sei weiter wichtig. „Die Stiftung wirkt dort, wo oft keine Förderungen oder Kostensätze greifen. Betroffene Familien sind aber zum Beispiel auf spezielle Therapiegeräte angewiesen, die bezuschusst werden.“

Ziel der Lebenshilfe: Mehr Menschen für den Verein begeistern

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren sei für ihre Projekte finanziell und personell solide aufgestellt, hieß es abschließend. „Wir wollen aber mehr Menschen mit einer Beeinträchtigung und allgemein mehr Nachwuchs für unseren Verein begeistern“, sagte Neumayer. Ein Vorstandsbeirat mit Menschen mit Beeinträchtigung soll daher installiert werden, das Interesse sei hoch. Um die Teilhabe dieser Zielgruppe leichter zu ermöglichen, wurde mit Lucas Ruf eine Fachstelle für Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter bei der Lebenshilfe geschaffen.

Einstimmig wurde das neue Beitragsmodell (ab 2024) verabschiedet. Künftig können auch Kinder Lebenshilfe-Mitglied werden, bislang mögliche Partnermitgliedschaften werden als Einzelmitgliedschaften weitergeführt. Kinder und Jugendliche (bis 21 Jahre) zahlen im Jahr 5 Euro, Einzelpersonen 35 Euro, Menschen mit Beeinträchtigung 15 Euro.

