Lebensretter in Unterthingau suchen Verstärkung: Was es zum First Responder braucht

Seit elf Jahren betreiben die Johanniter in Unterthingau eine First-Responder-Gruppe. Sie sind auch immer auf der Suche nach Verstärkung. Was es dazu braucht.

29.05.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Seit bald elf Jahren betreiben die Johanniter einen First Responder in Unterthingau unter der Leitung von Michael Struck und Stefan Unglert. Der First Responder (FR) ist ein rein ehrenamtlicher Dienst der Johanniter-Unfall-Hilfe, bei dem ein speziell ausgebildeter ehrenamtlicher Helfer mit Fahrzeug bei Engpässen bereitsteht. Diese können entstehen, wenn zum Beispiel der örtlich zuständige Regelrettungswagen anderweitig gebraucht wird. Der Ersthelfer übernimmt in dieser Zeit die Erstversorgung des Patienten. So wird wertvolle Zeit gewonnen.

Johanniter in Unterthingau bieten Fortbildungen

„Der FR ist mittlerweile kaum noch wegzudenken in Unterthingau und im Umkreis. Die Statistik spricht definitiv für die Notwendigkeit. 2020 waren es 57 Einsätze, 2021 70 Einsätze und in diesem Jahr ist er schon 25 Mal ausgerückt“, weiß Michael Struck, Ortsbeauftragter der Johanniter. Die Johanniter suchen immer wieder Verstärkung für die Besetzung des FR. Interessierte sind eingeladen an den Fortbildungen, die im Sommer stattfinden, teilzunehmen und nach der abgeschlossenen Ausbildung den FR zu besetzen. Voraussetzungen seien physische und psychische Belastbarkeit sowie ein Erste-Hilfe-Kurs. Wer Interesse an der Mitwirkung hat, kann sich an Michael Struck wenden entweder per E-Mail unter michael.struck@johanniter.de oder telefonisch unter 0176/21242130.

