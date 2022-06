"Legendärer Haushalt" beschlossen: In Untrasried stehen einige große Investitionsbrocken an

Die Gemeinde Untrasried möchte in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen tätigen. Dafür nimmt sie einen Kredit auf.

Im laufenden Haushaltsjahr hat der Gemeinderat Untrasried sehr viele Investitionen geplant. Vor allem die Breitbanderschließung, die Erschließung und der Grunderwerb von Baugebieten, der Bau eines Feuerwehr- beziehungsweise Dorfgemeinschaftshauses in Hopferbach und der Anbau an den gemeindlichen Kindergarten werden hier zu Buche schlagen. Doch hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren die Verschuldung der Gemeinde stark abgebaut, führte Bürgermeister Alfred Wölfle eingangs der Sitzung aus. Der im Finanzausschuss vorbesprochene Haushalt sei auch vorab mit dem Landratsamt besprochen worden.

Es ist geplant, dass der Verwaltungshaushalt mit rund drei Millionen Euro etwas niedriger abschließt als im vergangenen Jahr. Der Vermögenshaushalt weist dagegen eine Gesamtsumme von knapp 5,5 Millionen Euro aus. Aufgrund der hohen Investitionen sind Kreditaufnahmen von rund 3,5 Millionen Euro eingeplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf drei Millionen Euro festgesetzt.

Kämmerer bezeichnet Haushalt von Untrasried als "legendär"

Als „legendären Haushalt“ bezeichnete deshalb Kämmerer Christoph Brenner das Zahlenwerk. Durch den kontinuierlichen Abbau der Verschuldung seit dem Jahr 2009 sei diese bis Ende 2021 von zwei Millionen auf 958.000 Euro (591,52 Euro pro Kopf) gesunken. Heuer steige die Verschuldung jedoch wieder auf voraussichtlich 4,18 Millionen Euro an. Auch im nächsten Jahr werde noch ein weiteres Darlehen benötigt.

Wie Brenner aber weiter erläuterte, reicht die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in den Jahren 2022 und 2023 aus, um die Tilgungen bestreiten zu können. Aufgrund der hohen, ordentlichen Tilgungen ab Mitte 2023 werde das Erreichen einer freien Finanzspanne zwar erschwert, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sei aber nicht gefährdet.

Geplant sei, die Kreditaufnahmen in den kommenden zehn Jahren wieder zu tilgen, erklärt der Kämmerer weiter. Die Gemeinde habe ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen, wo sich viele neue Gewerbe ansiedelten. Deshalb werde in Zukunft auch mit mehr Gewerbesteuer gerechnet.

In der anschließenden Diskussion waren sich die Räte der Gemeinde Untrasried einig, dass die geplanten Investitionen notwendig sind. Aufgrund der derzeitigen Liefer- und Kostenbedingungen sollen sie auch schnellstmöglich durchgeführt werden. Der Anbau an den Kindergarten für eine vierte Gruppe soll auf jeden Fall bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im Herbst fertiggestellt werden. Zum Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Hopferbach empfahl der Kämmerer jedoch, den Ausbau des Gebäudes dann doch lieber etwas zu strecken.

Gremium beschließt Haushalt von Untrasried einstimmig

Einstimmig wurde das Zahlenwerk samt Anlagen und Finanzplan bis 2025 wie vorgetragen beschlossen. Auch die Jahresrechnung 2020 wurde ohne Gegenstimme festgestellt, die notwendige Entlastung erteilt.

Bei der Gemeinde ist ein Antrag auf Begrenzung der Geschwindigkeit in der Osterwalder Straße auf 30 Stundenkilometer eingegangen. Bürgermeister Wölfle erläuterte im Gremium die Auswertung der daraufhin zwischen dem 4. und dem 29. Oktober durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen. Danach seien die meisten Fahrzeuge zwischen 50 und 60 Stundenkilometer gefahren. Das bedeute aber, dass von den 2500 gemessenen Fahrzeugen noch immer rund 800 schneller gewesen seien. Die Räte waren sich einig, dass die in der Sitzung nicht anwesende Gemeinderätin Bärbel Lerchl als Polizistin sich die Situation ansehen und raten solle, ob ein Hinweis auf Kinder auf die Straße aufgebracht oder entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder aufgestellt werden sollen. Da es sich um eine Ortsstraße handelt, ist hierfür die Gemeinde zuständig.

Zum Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Hopferbach entschieden die Räte, dass das geplante Giebelfenster entfallen und dafür eine Holzverschalung angebracht werden soll. Das darunter liegende Fensterband bleibt bestehen. Für die Verschalung an der Seite soll unbehandeltes Lärchenholz verwendet werden.