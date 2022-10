Über 100 Ausbildungsstellen in der Region sind noch unbesetzt. Auch der Lebensmittel-Konzern Nestlé in Biessenhofen bekommt das zu spüren.

23.10.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der Fachkräftemangel in der Region hat sich nochmals verschärft. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Unternehmen im Ostallgäu und Kaufbeuren weniger Ausbildungsverträge abschließen. Und in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Schwaben (HWK) gibt es eineinhalb Monate nach Beginn des Ausbildungsjahres in der Region über 100 ausgeschriebene Stellen, die noch nicht besetzt sind.

