Jürgen Merkel leitet das Pion in Marktoberdorf. Seit zwei Jahren läuft in dem Jugendzentrum nichts mehr normal. "Wir haben Besucher verloren", sagt Merkel.

19.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Seit 25 Jahren arbeitet Jürgen Merkel im Jugendtreff Pion in Marktoberdorf. Nur noch zwei Jahre, dann geht Merkel in Rente. „Ich habe mir auch ein anderes Ende vorgestellt“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Im Pion sind an diesem Nachmittag eine Handvoll Jugendliche. Früher, sagt Wenzel, vor Corona, seien bis zu 40 Jugendliche da gewesen. „Durch Corona haben wir einen ganzen Besucherstamm komplett verloren.“