In der Schwabenstraße gibt es ein neues italienisches Modegeschäft

Fashion made in Italy: Darauf legt Elena Hümmert in ihrem neuen Laden Lelü Fashion und Deko in der Schwabenstraße ganz besonderen Wert. Das erwartet die Kunden.

09.11.2023 | Stand: 07:25 Uhr

Ein bisschen Italien: In der Schwabenstraße 1 gegenüber vom Mod-City-Center ist nun vor kurzem ein neuer Modeladen für Frauen eingezogen. Elena Hümmert hat sich mit „Lelü Fashion und Deko“ einen Lebenstraum erfüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.